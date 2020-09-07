砰一聲...10釣客人車遭瘋狗浪秒殺！　他買便當逃死：根本來不及

地方中心／基隆報導

宜蘭縣頭城鎮大溪漁港燈塔7日多名釣客遭瘋狗浪捲入海中！目前最新消息指出共4人搶救後不治，1命危、4輕傷送醫。而案發時也在場的釣客李宜淦還原事發經過，表示一切來的都非常突然，他原先離開準備去買便當，沒想到下秒一聽到浪打上來「砰」一聲，回頭就見不見約10名釣客的人影，非常驚悚。

▲釣客李宜淦回顧當時落海前的驚悚畫面，表示自己一回頭就發現，約10人連同機車及釣具等均落海。（圖／李宜淦提供）

▲▼釣客李宜淦表示，事發前就覺得浪越來越大。（圖／李宜淦提供）

宜蘭大溪漁港7日上午多名釣客意外落海，而警消人員獲報到場，發現有人抱著冰桶等物漂浮，稍早最新消息傳回，搜救人員又於海面上發現一名釣客，但已明顯死亡，死亡人數增至4人。

據在場一名釣客李宜淦表示，案發前一刻他起身準備去買便當，離開前還拍下當時大浪情形向妻子告知，沒想到才走沒幾步路，他突然聽到大浪打上岸重擊的「砰」一聲，回頭時就發現一切都來不及了，岸上約10名釣客連同停放的機車（約4台），全數落海。

描述當時情景，李宜淦心有餘悸的說，「那個浪真的很大，很恐怖」，他當下馬上打電話求救，並在案發第一瞬間，趕快衝過去看，但海上完全不見人影，估計約10人都被捲入海底，後來過了不久，就發現兩團人在海上載浮載沉，一團是在靠港一艘船的船頭，一團在航道，會這樣應該是因為他們釣魚方位的因素。

從照片可知，釣客原先應該都在岸邊撐傘釣魚，起初就有幾波浪打上來，但都不高，沒想到一個瞬間一波瘋狗浪突襲，現場人、車釣具都瞬間落海。而李宜淦受訪時也提及，上禮拜就有一次類似情形，當時他的東西都被沖下去了。