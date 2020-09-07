退役士兵摟超正羅莉合照！「詭異景象」曝光網崩潰

▲解放軍退役士兵伴侶性別引起眾人猜測。（圖／翻攝網路）



記者柯振中／綜合報導

大陸網路上近日出現一張照片，一名解放軍士兵退役，與長相甜美的另一半一起拍照，沒想到另一半卻被爆料「其實是男的」，引起外界震驚。

這張照片近期在大陸社交媒體上不斷被轉傳，準備退役的解放軍士兵與超正「伴侶」合照，行為舉止看起來十分甜蜜，「伴侶」身上的仙氣也令人著迷。

不過，大陸網友仔細看照片，發現其中有些不對勁，原來是「女伴」的脖子上有長喉結，非常有可能是男兒身，是該名退役士兵的同性伴侶。

▼網友發現，該名仙氣伴侶脖子上有喉結，案情可能不單純。（圖／翻攝網路）



有外界爆料，該名「女伴」疑似是微博上的博主「睡兔初空」。而「睡兔初空」也出面譴責，自己沒有授權轉發照片，所謂的新聞全都是編故事。

而這幾張照片也被轉發到臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團2.0」上面，引起台灣網友轟動，不少人在下面留言，「男上加男」、「強人鎖男」、「這是男的不可能吧」、「像女孩紙的男孩紙，他不香嗎？」

此外，也有人猜測，「沒有喉結，失敗，明明就是女的」、「第二張手的大小 頭髮、鬢角感覺就是女的啊，第三張反而是假的我更相信」、「我果然喜歡漂亮的，與性別無關。」

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▼解放軍退役士兵伴侶性別引起猜測。（圖／翻攝網路）

