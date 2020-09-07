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中國發射「高分十一號」02衛星　曾被指掌握美軍「全球動向」

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▲▼整裝待發的長征四號乙火箭。（圖／取自人民網）

▲太原衛星發射中心的長征四號乙火箭，於今日13時57分，將高分十一號02星送入預定軌道。（圖／取自人民網）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸官媒《新華社》通報，今日13時57分，山西太原衛星發射中心用長征四號乙運載火箭，成功將高分十一號02星送入預定軌道。在此之前，大陸也曾於2018年發射「高分11號」衛星（Gaofen 11），當時外界解讀，透過亞米級的高分辨率，可幫助解放軍及時掌握美軍在全球的最新動作。

報導稱，高分十一號02星是一顆光學遙感衛星，地面像元分辨率最高可達亞米級，主要用於國土普查、城市規劃、土地確權、路網設計、農作物估產和防災減災等領域，可為「一帶一路」建設等提供訊息保障。

▲▼長征四號乙運載火箭一飛沖天。（圖／取自中國航天科技集團公眾號）

▲長征四號乙運載火箭升空。（圖／取自中國航天科技集團公眾號）

高分十一號02星是在9月7日13時57分，於山西太原衛星發射基地成功發射，並被長征四號乙運載火箭送入預定軌道，這是長征系列運載火箭的第345次飛行。

2018年7月31日，大陸亦曾成功發射高分十一號衛星，官方當時表示，高分十一號衛星是高分辨率對地觀測系統國家科技重大專項安排的光學遙感衛星，為「國防現代化建設」提供訊息保障。

《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）當時形容，高分十一號地面像元（pixel）分辨率最高可達亞米級（分辨精準度低於1公尺），僅次於美國的衛星成像能力。在此之下，中國已經追上美國的衛星技術水平，甚至可能將與美國成像衛星的最大分辨率不相上下。

軍事專家進一步分析，偵察衛星的進步，讓中國可以在全球追踪美軍調動，實時掌握美軍航母的最新行動。「過去衛星的分辨率大概只能辨認這是一張報紙，現在已經能區分出報紙的名字了。」

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