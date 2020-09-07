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快訊／「那個男人」回來了！連千毅重返直播時間曝：刷一整排❤️

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▲連千毅在臉書上預告，將於9日晚間直播。（翻攝自臉書／連千毅）

▲連千毅在臉書上預告，將於9日晚間直播。（翻攝自臉書／連千毅）

記者許宥孺／高雄報導

「直播主之亂」主角連千毅一審遭法院判刑7年，7月30日以450萬元交保，並限制住居於新北市住處。外界相當好奇，連千毅有沒有可能會復出螢光幕前，連千毅6日先是錄製影片訴說獄中的生活轉變，7日中午隨即在臉書上以招牌口頭禪「現主時」作為開頭，預告將在9日晚間9點9分首播。

連千毅6日先在臉書PO出預錄好的影片，穿著招牌西裝、梳著油頭現身，他透露在監獄中感觸良多，在這段期間裡韜光養晦、陶冶心性，讓自己的心境更寬廣，也直言坐牢未嘗不是一件好事，因為重獲自由後思維、高度、態度都會有所改變，「進去的人出來，只會越爬越高！」不少網友在底下留言，「期待回歸直播」、「任哥加油」、「吃漢堡了」。

什麼時候復出螢幕？連千毅也終於鬆口了！7日中午在個人臉書發布預告，「現主時，各位好朋友，財源廣進！9月9號，晚上9點9分，連千毅個人臉書首播見…刷一整排❤️」。

引爆直播主之亂的連千毅，涉嫌和一名寵物店老闆鄭又仁相互挑釁報復被逮，檢方認定連千毅指使手下砸店鬥毆，今年1月連與手下等共27人遭起訴10項罪名，高雄地院7月29日下午審結，連千毅遭依組織犯罪判刑3年6月、槍持有可發射子彈具殺傷力之槍枝判刑4年，合併判囚7年。

高雄地方法院表示，經合議庭評議後，認為在押被告連千毅、謝育全、鍾富賢、張瑛桔如能提出一定金額擔保並遵守一定事項，應無繼續羈押之必要，而審酌各被告之生活狀況、經濟狀況等情，命被告連千毅、謝育全各具保新台幣450萬元、100萬元後停止羈押，交保後禁止對本案相關人士為恐嚇、騷擾等行為，並限制住居。

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