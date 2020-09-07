柯文哲稱美豬「最後是窮人買」　藍委：這句話接近未來的事實

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

蔡政府上月宣布明年將開放含有瘦肉精的美豬進口，台北市長柯文哲6日表示，台灣豬、美豬每公斤價差了15元，最後的結果是「窮人」會買。對此，國民黨立委洪孟楷、賴士葆受訪時都認為柯的說法「蠻真實的」、「接近未來的事實」，因為瘦肉精豬成本較低，商人當然會用美豬，尤其庶民小吃最難標示清楚，流向難以掌握，屆時恐怕全民都可能食用到瘦肉精豬肉。

衛福部5日公布進口豬肉萊克多巴胺殘留容許量，並要求餐飲業者落實產地標示，但也讓地方憂心，相關稽查人力、經費可能出問題。柯文哲6日受訪時直言，每公斤的台灣豬跟美豬，加上運費後的價差達15元，最後美豬恐怕是「窮人」買到。

對此，洪孟楷表示，柯文哲有時講話很白、很直，但這句話「確實還蠻真實的」，他指出，目前最沒辦法標示清楚的就是庶民小吃，尤其很多夜市攤商也反映根本沒辦法標示，如果未來開放含瘦肉精的豬肉進口，要層層不漏地把關確實很難做到。

洪孟楷話鋒一轉批評，衛福部說本週起要做示範區，根本是不知民間疾苦，「不要所有政策都在冷氣房制定，真正地方上要怎麼做，決策者並沒有想清楚」，一旦開放瘦肉精豬進口，成本相對較低，商人將本逐利狀況下，瘦肉精豬肉流向何方？屆時全民都可能是瘦肉精豬食用者。

▲國民黨立委賴士葆。

賴士葆也認為柯文哲的說法「差不多接近事實」，他的服務處就接到在苗栗賣香腸、貢丸的攤商反映，說現在美豬都還沒進口，營業額就掉了30%，擔心明年開始進口後，恐怕就要收攤了。

賴士葆說，像是貢丸、滷肉飯要如何標示？政府不能不負責任地將把關工作交給百姓，到最後商人還是以價格取勝，若美豬價格低，當然就會用美豬，造成越是經濟情況差的人，比較容易吃到含有萊克多巴胺的美豬，「柯市長說這句話，老實說沒有太離譜，我覺得很接近未來的事實。」

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