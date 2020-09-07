美豬萊劑殘留標準「正式預告」　食藥署晚間悄悄放上網

▲陳時中5日召開「美牛開放、美豬訂定容許量及清楚標示，安心自由選擇」記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

萊劑美豬與30月齡以上美牛將於明年元旦開放，食藥署今（7）日晚間公布正式預告，美豬萊劑容許量依然維持在肌肉及脂（含皮）0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、其他可供食用部位為0.01 ppm，新制將進入7天評論期，蒐集各界意見。

衛福部長陳時中5日協同食藥署長吳秀梅召開記者會宣布美豬萊劑殘留標準，依照國人攝食量，並考量坐月子期間食用豬腎及豬肝等飲食習慣，決定訂定比國際更嚴格的腎臟容許標準。美牛則是在重新評估不限月齡食用安全性與狂牛症風險影響後，決定排除頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等高風險部位開放輸入。

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陳時中說明殘留標準後，食藥署並沒有立即訂出預告，而是選在7日晚間9時30分悄悄放上網，除預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「動物用藥殘留標準」2草案外，也一併修正散裝食品標示第5點規定，將豬油原料排除於原產地標示範圍，除非是賣整桶的豬油，才需要標示產地。

食藥署表示，為透明豬肉原料原產地資訊，從110年起，從大賣場、超市、傳統市場、零售通路，至餐廳、便當店、小吃攤等，不管是生鮮豬肉、加工食品、滷肉飯、貢丸湯或是任何含豬肉及可供食用部位的食品，都要清楚標示豬原料原產地，讓大家可以安心自由選擇。