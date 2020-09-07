影／佈局2024大選　國民黨中評委：徵召韓國瑜、朱立倫參選正副總統

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日召開中評會，中央評議委員林竹松提出建議案，希望黨中央提前佈局2024總統大選，徵召前高雄市長韓國瑜、前新北長朱立倫組合，參選正、副總統。





▲國民黨中評委林竹松。（圖／記者呂佳賢攝）

林竹松指出，韓國瑜、朱立倫最具實力，也才有機會和能力打敗民進黨可能人選的賴清德 和鄭文燦。綜觀韓、朱傑出學經歷、輝煌的選戰戰績和難得的失敗經驗都極為珍貴，與民進黨的可能參選人賴清德和鄭文燦學經歷和選戰戰績比較都有過之而無不及，韓國瑜更是賴清德所稱讚的「百年難得一見政治奇才」。

因此，林竹松認為韓、朱兩位絕對是本黨在民國 113 年參選總統、副總統的不二人選。只要兩人實事求是和客觀的比較事實，放棄個人主觀的追求，不計較正、副位的決心，誠心誠意的搭檔 ，接受黨中央的徵召，同心協力的拚選，肯定足以打敗賴清德和鄭文燦。

林竹松表示，這是有助於本黨參選黨員在立法院取得過半席位和奪回執政權的大好機會。因此，他建議江啟臣、李乾龍、副秘書長及中常委們都能客觀、冷靜、無私的和用心的思考，也要積極的、早日的鼓勵和徵召韓、 朱以黨的東山再起、奪回執政權之大義為念。

林竹松說，韓、朱二人未來要悍衛國家主權、恢復兩岸關係，重建兩岸和平榮景，重返國際組織，以及讓國家能長治久安，讓人民得以安居樂業，為人民創造福祉之重責為己任。要求他們早日到全國各縣市基層跑透透，以貼近民心和社會所需， 以便擬訂國家所需、人民所要的最好政策，以利打嬴2024總統、副總統選舉勝仗，並帶動本黨參選立委取得國會席位過半的機會，以利本黨奪回執政權。