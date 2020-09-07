「不可盲目跟隨民進黨廢考監」　國民黨中評委籲黨團強力阻擋

▲中國國民黨第20屆中央評議委員會第四次會議。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨前主席洪秀柱在全代會提出主張憲法一中、反對廢考監的「護憲保台決議文」案，大會決議送中常會研處。國民黨7日舉行中央評議委員會時，再度掀起反對廢考監的聲浪，評議委員苗永慶提案，黨中央不可盲目跟隨民進黨倡言廢考監，籲請黨籍立委強力阻擋；中評委張雅屏更直指黨團提廢考監是對黨綱中心思想反動，要求應宣誓遵守黨章及黨綱，「違反者應去職。」

苗永慶提案指出，三民主義與五權分立是中華民國憲法的基本架構，國父孫中山參酌西方政治體制而創造出互相制衡的政治設計。若廢考監，除了完全破壞五權憲法的架構外，也徹底違背了孫中山的建國理念；即使廢考監兩院，但現有功能仍不可能消失，能否併入司法或行政兩院仍有待商榷與深入檢討。

苗永慶認為，近年國人認為考監兩院功能不彰、甚至違反社會公理，根本原因在於「用人不當」，主政者用人往往是酬庸考量，忽視專業能力，所以才有廢考監之議。籲請黨籍立委強力阻擋廢除考、監之修憲案通過，並要求黨中央文宣部門廣為向社會大眾宣達五權憲法設計構想與基本精神，以往功能不彰，在於人謀不臧，而非制度不良。

▲評議委員苗永慶提案籲請國民黨團強力阻擋廢考監修憲案通過。（圖／記者呂佳賢攝）

張雅屏則提到，黨務幹部對黨綱中心思想的反動，動輒提出相反之異見乃至行動，對黨員及支持者造成不安，「如組發會青年部主任的反統一說，以及立法院黨團的廢考、監案」，建議黨務同志應宣誓遵守黨章及黨綱，且「違反者，以公開言行為之，應去職。」

洪秀柱6日在全代會中領銜提出「護憲保台決議文」案，主張重建三民主義，堅守五權憲法，被視為叫陣主張廢除考監的立院黨團，但最後大會決議送交中常會研處。對此，洪會後受訪時表示非常遺憾，「三民主義、五權憲法」是國民黨核心價值，不能因為人選不當就要廢機關。

根據「護憲保台決議文」，為謀中華民國長治久安，維護本黨創黨建國成果，以無愧於先賢先烈犧牲奉獻，並捍衛以三民主義、五權分立為本中華民國憲法。並強調「三民主義五權憲法」為國民黨推動現階段國家發展不可擅變之基石，為和平發展，統一大陸之圭臬。

其他人也看了這些...

►「國民黨核心價值是中華民國」 江啟臣：面對網軍霸凌繼續改革

►江啟臣喊「兩岸對話」：國民黨曾經歷戰爭 有責任保護台海安全

►國民黨全代會變「APP發表會」 江啟臣變身CEO邀大家入黨

更多熱門新聞...

►朱立倫：國民黨合力撕掉「親中」標籤 不能只靠江啟臣一人

►國民黨今通過兩岸新論述 馬英九：與中華民國方向沒違背

►國民黨兩岸新論述無法吸引年輕人？ 馬英九：要中共開記者會宣布嗎

►振興一下我們的美麗