駁斥江啟臣「時機敏感」婉拒AIT邀約　國民黨：5立委仍在協調中





▲國民黨主席江啟臣致詞。（資料照／記者湯興漢攝）



記者羅婉庭／台北報導

美國在台協會上周以副處長谷立言（Raymond Greene）名義，邀請國民黨外交委員會立委10日於官邸餐敘，但國民黨反對開放美豬牛議題升溫，更啟動反瘦肉精食安公投，外傳因時機敏感而婉拒邀約。對此，副秘書長黃奎博嚴正駁斥，國民黨不可能「婉拒」美方邀約，也尚未正式回覆邀請，主要是因五位立委希望一同出席，目前時間還喬不定，仍在協調中。

黃奎博指出，AIT邀請江啟臣、呂玉玲、陳以信、溫玉霞、馬文君5位外交委員會立委，但五位立委認為有必要一同赴約，但是行程時間調不開，目前五人還湊不起來，如果能湊齊5位立委仍會赴約，若仍是喬不定，國民黨希望與美方再協調其他時間會面。

黃奎博強調，國民黨不會放棄與美方溝通交流的機會，更會把握任何一個管道交換意見，不可能婉拒重要餐會。

馬文君則表示，時機與時間兩因素都有，除了立委們目前都積極的在地方跑行程，時間也喬不攏之外，美方是邀約方決定，事前也不清楚對方要談什麼；此外，國民黨立委大力反對蔡政府在未做完整健康風險評估，也未與地方政府溝通，更沒有向國人、農民充分說明之下倉促通過開放美豬牛，若各方有意願進行討論，她建議藉由公開機會討論。

陳以信表示，他是個人因素不便參加，上週已向美方說明。至於外界解讀是時機敏感因此不出席，陳以信駁斥，表示立院新會期開始，各部會都陸續邀請立委餐會，都是常態性、例行性活動，各國駐台使館近日也分別安排會面，透過會面、餐敘了解立院黨團需求，希望外界不要過度揣測。