雲端最前線／ET民調北市長蔣萬安對上陳時中 藍綠白佈局已展開？

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2022六都及縣市長大選中，最受矚目的關鍵地區就是台北市，根據《ETtoday新聞雲》在6日所公布民調結果顯示，如果藍綠對決，國民黨立委蔣萬安對上抗疫大將衛福部長陳時中，蔣萬安略勝陳時中4.6個百分點。然而蔣萬安卻又表示，自己現階段仍以立院為重心，到底藍綠白三黨及這些人選心裡是如何盤算？7日的《雲端最前線》邀請北市議員李柏毅、梁文傑以及民眾黨發言人楊寶楨與主持人楊文嘉深度探討。

在《ETtoday新聞雲》所公布的民調中，蔣萬安不管是在黨內與羅智強互比，或是與陳時中、黃珊珊、基隆市長林右昌等人的比較，支持度均勝出；而被視為台北市長柯文哲接班人的副市長黃珊珊，以及時代力量黨前立委黃國昌的動向，隨著2022台北市長藍綠人選的討論度增加，連帶也開始受到關注。

▲2022台北市長選舉民調。（圖／ETtoday民調中心）

而過去幾次各黨在推出台北市長參選人的過程中，有許多曲折過程，像是前總統馬英九多次表態不參選，但最後在國民黨請出八大老遊說後出馬；或是民進黨在陳水扁後，始終無法推出強而有力的參選人，如今又是藍綠白三強鼎立的情況，2022年的選戰勢必引發關注。

美國總統川普日前被爆料輕蔑美軍陣亡將士都是「魯蛇」（loser），事件擴大延燒，民主、共和兩黨的反對派紛紛跳出來抨擊。這場政治風波可能危及他的部分共和黨老兵票倉，甚至輸掉11月3日的總統選舉。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。