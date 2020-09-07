90分鐘連刺8人！英國伯明罕市區1死7傷　黑衣男身影曝光遭逮

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

英國伯明罕市中心6日凌晨發生隨機刺人案，造成至少1人死亡、7人受傷，警方事後出動大批人力進行搜捕，當晚公布監視器畫面。根據最新消息，警方已於當地7日凌晨4時左右逮捕並拘留一名27歲男性嫌犯。

綜合BBC、天空新聞報導，此次一連串持刀刺人案發生伯明罕4處不同地點，持續至少90分鐘，一名23歲男子6日凌晨1時50分左右被刺殺，另外7人被刺傷，其中一名19歲男子及一名32歲女子傷勢嚴重。為了追捕持刀男子，警方當日晚間公布監視器畫面，可見一名戴著棒球帽、身穿黑色上衣的男子在街道閒晃。

西密德蘭郡（West Midlands）警方表示，在公開嫌犯身影之後，不到3個小時，單位就接獲大量通報並從中獲得關鍵線索，並於7日凌晨4時在市內一處民宅逮捕27歲男性嫌犯。

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



Full story https://t.co/T33UdTbLhG — West Midlands Police (@WMPolice) September 7, 2020

►還不快囤貨