90分鐘連刺8人！英國伯明罕市區1死7傷　黑衣男身影曝光遭逮

記者詹雅婷/綜合報導

英國伯明罕市中心6日凌晨發生隨機刺人案,造成至少1人死亡、7人受傷,警方事後出動大批人力進行搜捕,當晚公布監視器畫面。根據最新消息,警方已於當地7日凌晨4時左右逮捕並拘留一名27歲男性嫌犯。

綜合BBC、天空新聞報導,此次一連串持刀刺人案發生伯明罕4處不同地點,持續至少90分鐘,一名23歲男子6日凌晨1時50分左右被刺殺,另外7人被刺傷,其中一名19歲男子及一名32歲女子傷勢嚴重。為了追捕持刀男子,警方當日晚間公布監視器畫面,可見一名戴著棒球帽、身穿黑色上衣的男子在街道閒晃。

西密德蘭郡(West Midlands)警方表示,在公開嫌犯身影之後,不到3個小時,單位就接獲大量通報並從中獲得關鍵線索,並於7日凌晨4時在市內一處民宅逮捕27歲男性嫌犯。

#BREAKING | We've arrested a man on suspicion of murder and seven counts of attempted murder in connection with the #BirminghamStabbings.



The man, 27, was held at an address in Selly Oak, #Birmingham, at around 4am today.



Full story https://t.co/T33UdTbLhG