831太子站被打死港民現身！「韓寶生」流亡英國：香港獨立，唯一出路

記者邱茀濱／綜合報導

香港831港鐵太子站衝突日前滿一周年，當時地鐵裡的混戰被港民形容是「屍殺列車」，還一度有港警打死示威者的謠言傳出。不過，傳聞說被毆打致死的示威者「韓寶生」，日前首度錄製影片公開露面，並透露他已經逃往英國了，等於直接打破港警打死人謠言。

綜合港媒報導，香港去年的831遊行到晚間變為暴力場面，其中大批示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，遭到警方追捕毆打，為當晚最嚴重的且最多人受傷的衝突，被港人形容是「屍殺列車」。

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社，下同）



事發後，網路上連日來傳出當晚有示威者被警察毆打致死的謠言，儘管港府作出「這些不負責人的謠言不斷在網上散播，政府表示極度遺憾」的澄清，但外界仍認為有人死亡，不斷發起悼念活動，港民也紛紛到場聲援。

不過，被外界瘋傳831被港警毆打致死的「太子站韓寶生」、「大眼義士」，他日前首度公開露面，目前他已經逃亡到英國尋求政治庇護。

事實上，「太子站韓寶生」本名叫做王茂俊，他錄製的影片在831滿一周年時釋出，表示他被警察起訴暴動等8項罪名，面臨的刑期長達好幾年，所以過去一年都低調行事，配合警方每月的報到，一直與他們斡旋。

王茂俊話鋒一轉，但是法治已死，他面臨的審訊是不公、不實、不正。對他來說，光復香港是要令港共屈服、是要跟共產黨搏鬥、是他要回家。不過，為了保護身邊的人，過去的他持續使用「韓寶生」的名義去對外界做回應。

▲網傳去年831在港鐵太子站被警方打死的「韓寶生」，首度露臉表示已逃亡英國。（圖／翻攝亡人臉書，下同）



他認為「人在江湖，身不由己」，對方（港警）已經蒐集他的DNA資料，而且當時涉及到案件的內容，當時的澄清只會幫了警察做事，直到在轉法庭保釋之前，他挑某個晚上離開了香港。

現在他已經跟身處香港的家人、朋友沒有任何聯絡，而之所以會用「亡人」這名字，是要將他手上的證據，透過故事分享給外國勢力聽，雖然講不出什麼大道理，但他相信共產黨聽到一定很有親切感。

最後王茂俊強調，「光復香港，時代革命，香港獨立，唯一出路」。

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