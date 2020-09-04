　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

831太子站被打死港民現身！「韓寶生」流亡英國：香港獨立，唯一出路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者邱茀濱／綜合報導

香港831港鐵太子站衝突日前滿一周年，當時地鐵裡的混戰被港民形容是「屍殺列車」，還一度有港警打死示威者的謠言傳出。不過，傳聞說被毆打致死的示威者「韓寶生」，日前首度錄製影片公開露面，並透露他已經逃往英國了，等於直接打破港警打死人謠言。

綜合港媒報導，香港去年的831遊行到晚間變為暴力場面，其中大批示威者和市民在太子站的地鐵車廂內，遭到警方追捕毆打，為當晚最嚴重的且最多人受傷的衝突，被港人形容是「屍殺列車」。

▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

▲港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社，下同）

事發後，網路上連日來傳出當晚有示威者被警察毆打致死的謠言，儘管港府作出「這些不負責人的謠言不斷在網上散播，政府表示極度遺憾」的澄清，但外界仍認為有人死亡，不斷發起悼念活動，港民也紛紛到場聲援。

不過，被外界瘋傳831被港警毆打致死的「太子站韓寶生」、「大眼義士」，他日前首度公開露面，目前他已經逃亡到英國尋求政治庇護。

▲▼港警8月31日在港鐵太子站內揮舞警棍攻擊示威者。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，「太子站韓寶生」本名叫做王茂俊，他錄製的影片在831滿一周年時釋出，表示他被警察起訴暴動等8項罪名，面臨的刑期長達好幾年，所以過去一年都低調行事，配合警方每月的報到，一直與他們斡旋。

王茂俊話鋒一轉，但是法治已死，他面臨的審訊是不公、不實、不正。對他來說，光復香港是要令港共屈服、是要跟共產黨搏鬥、是他要回家。不過，為了保護身邊的人，過去的他持續使用「韓寶生」的名義去對外界做回應。

▲▼網傳去年831在港鐵太子站被警方打死的「韓寶生」，首度露臉表示已逃亡英國。（圖／翻攝亡人臉書）

▲網傳去年831在港鐵太子站被警方打死的「韓寶生」，首度露臉表示已逃亡英國。（圖／翻攝亡人臉書，下同）

他認為「人在江湖，身不由己」，對方（港警）已經蒐集他的DNA資料，而且當時涉及到案件的內容，當時的澄清只會幫了警察做事，直到在轉法庭保釋之前，他挑某個晚上離開了香港。

現在他已經跟身處香港的家人、朋友沒有任何聯絡，而之所以會用「亡人」這名字，是要將他手上的證據，透過故事分享給外國勢力聽，雖然講不出什麼大道理，但他相信共產黨聽到一定很有親切感。

最後王茂俊強調，「光復香港，時代革命，香港獨立，唯一出路」。

▲▼網傳去年831在港鐵太子站被警方打死的「韓寶生」，首度露臉表示已逃亡英國。（圖／翻攝亡人臉書）

►緊緻透亮一片就夠

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」！　維持2地點換貨
遠傳宣布與亞太電拚「5G共頻共網」　50億買下亞太5億股
新竹「洗屍水」爆排進頭前溪！70萬人恐喝下肚　縣府給回應
快訊／羅志祥按讚「台版三上悠亞」遭網噹爆　169字聲明反擊！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

831太子站被打死港民現身！「韓寶生」流亡英國：香港獨立，唯一出路

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

831太子站被打死港民現身！「韓寶生」流亡英國：香港獨立，唯一出路

3個月墮胎2次！25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！街頭怒吼「獻身血淚史」　已懷孕2個月

香港全民檢測「小於7%」接受採樣　港府延長4天：為秋冬爆發準備

想自殺「怕她傷心」！25歲女設連環殺局弒母　哭：我們感情太好了

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人：跟林明進是好友才擠出2貨櫃

16歲少女地鐵口遭拽走！　失聯17天在「秘密男」家中找到

禁止在台參與海峽論壇　 陸學者：不可能讓兩岸脫鉤

新疆戶外景區全面開放！　遊客「無需核酸檢測、無需隔離」

不斷更新／陳俊秀3分砲、朱育賢雙響追分　5局統一7比6樂天

種子託友人跨洋遠寄！台中老外「在家種7年大麻」...超慘下場曝光

艾米漢默「閃離10年婚」速摟新歡！　抓包秘戀布魯斯威利正妹女兒

宜蘭南方澳漁港驚見「66公分未爆彈」　疑似為練習彈殘體

老公進口罩國家隊「全是無償援助」　殷琦怒轟加利：當其他努力的人塑膠

歷史課沒教！拜登：是黑人發明了電燈泡，不是愛迪生！

遠傳與亞太電拚5G共頻共網　50億元買下亞太5億股

快訊／超商退換加利口罩「即刻取消」！維持藥局、衛生所換貨

Kiehl’s鐵粉都衝「預購會」5大看點！折數比周慶更低、「超級乳霜」搶先買

蘇花公路火燒車　引擎室竄出大火吞沒全車駕駛驚逃

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

25歲男新婚夜太興奮暴斃亡！醫看遺體：母親害的

獨／就是我賣口罩給加利！安徽女負責人現身

習近平措辭強硬「五個絕不答應」

當街吵架氣炸！　老公竟抱起老婆「扔下高架橋」

賓士辣妹大聲公飆罵渣男！自揭獻身血淚史

水杯遭灌體液！高中妹私密部位偷拍照狂傳　24歲男認罪

廣東「海水稻」展開收割　10月首次上市銷售

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

想自殺怕媽媽傷心！她設連環殺局弒母

日媒喊蔡英文總統　華春瑩：她是「中國台灣」領導人

更多熱門

相關新聞

2歲亞契成凱特「報復手段」？

2歲亞契成凱特「報復手段」？

哈利王子與梅根新誕生的三子亞契可能將成為威廉與凱特的「報復手段」。根據英國皇室的2013年的王位繼承規定，「王位繼承順位6以內的皇室成員，婚配對象須經由『君主』來同意」，意味著一但現任女王退位，到時候往前挪至順位第六的亞契必須由爺爺查爾斯定奪婚配，甚至可能受到查爾斯下一任威廉所掌控。

小妹遭拖進陰森樹林　遛狗男女成破案關鍵

小妹遭拖進陰森樹林　遛狗男女成破案關鍵

日籍記者遭港警逮捕！周庭FB籲各界關注

日籍記者遭港警逮捕！周庭FB籲各界關注

增預算助港　陸委會：用於生活輔導

增預算助港　陸委會：用於生活輔導

黎智英恐嚇記者判決結果出爐！

黎智英恐嚇記者判決結果出爐！

關鍵字：

韓寶生反送中港鐵太子站英國香港粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

台南男「才剛來2發」房門秒打開

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面