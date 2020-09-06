金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

記者曾筠淇／綜合報導
黃敬平除了是桃園市議員外，同時也身兼桃園市龍馬壘球協會理事長，今（6）日在棒壘球練習場上出現「龍捲風」亂入的荒唐景象，他們協會的球隊隊員便立刻把畫面給捕捉起來。而黃敬平也發文驚呼，「這不是電腦特效也不是P圖，這是真的龍捲風！」
黃敬平稍早在臉書粉專上表示，今日球隊在中平國小的棒壘球練習場上，進行例行的聯賽賽程，豈料忽然來了個不速之客，有一個小型的龍捲風亂入球場。協會球隊隊員拍下了難得的奇景，雖然許多人都不知所措，不過也所幸只是虛驚一場，且沒有逆轉原本的戰局。
▲金黃龍捲風入侵球場。（圖／黃敬平授權提供）
從黃敬平PO出的影片可以見得，這個金黃龍捲風囂張的大跳「Breaking」長達30秒，過程中還捲起不少雜物，雖然途中似乎有減弱的跡象，但又忽然加強風速，讓不少球員都看傻眼；而龍捲風也任性的不斷往前進，擋在它面前的人，都只能乖乖讓路。
不少網友看到這驚險的畫面後，紛紛留言回應，「清理球場……攻守交換」、「無障礙吸塵器」、「英雄要登場了」、「愛情來的太快就像龍捲風」、「野茂英雄來了嗎」、「誰要上場救援了？搞這種效果」。
#這不是電腦特效 #也不是P圖 #這是真的龍捲風 敬平擔任理事長的桃園市龍馬棒壘球協會，今天在中平國小棒壘球練習場，進行例行的聯賽賽程，一個小型突如其來的龍捲風竟跑來球場亂入，我們的協會球隊隊員拍下這一小段難得一見的影片。讓大家有點不知所措，還好沒有逆轉原本的戰局。 訂閱黃敬平Youtube頻道看影片連結 https://m.youtube.com/channel/UCchkMja1tDLM9ORJZFiFH9g 桃園市議員黃敬平TG歡迎加入https://t.me/ping4193260 黃敬平IG歡迎追蹤 https://www.instagram.com/pingjeanping/ 加入黃敬平Line連結 https://line.me/R/ti/p/%40cpz9515x 黃敬平臉書連結 https://www.facebook.com/ping4193260/由黃敬平發佈於 2020年9月5日 星期六