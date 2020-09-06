金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

記者曾筠淇／綜合報導

黃敬平除了是桃園市議員外，同時也身兼桃園市龍馬壘球協會理事長，今（6）日在棒壘球練習場上出現「龍捲風」亂入的荒唐景象，他們協會的球隊隊員便立刻把畫面給捕捉起來。而黃敬平也發文驚呼，「這不是電腦特效也不是P圖，這是真的龍捲風！」

黃敬平稍早在臉書粉專上表示，今日球隊在中平國小的棒壘球練習場上，進行例行的聯賽賽程，豈料忽然來了個不速之客，有一個小型的龍捲風亂入球場。協會球隊隊員拍下了難得的奇景，雖然許多人都不知所措，不過也所幸只是虛驚一場，且沒有逆轉原本的戰局。

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▲金黃龍捲風入侵球場。（圖／黃敬平授權提供）

從黃敬平PO出的影片可以見得，這個金黃龍捲風囂張的大跳「Breaking」長達30秒，過程中還捲起不少雜物，雖然途中似乎有減弱的跡象，但又忽然加強風速，讓不少球員都看傻眼；而龍捲風也任性的不斷往前進，擋在它面前的人，都只能乖乖讓路。

不少網友看到這驚險的畫面後，紛紛留言回應，「清理球場……攻守交換」、「無障礙吸塵器」、「英雄要登場了」、「愛情來的太快就像龍捲風」、「野茂英雄來了嗎」、「誰要上場救援了？搞這種效果」。