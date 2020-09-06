　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者曾筠淇／綜合報導

黃敬平除了是桃園市議員外，同時也身兼桃園市龍馬壘球協會理事長，今（6）日在棒壘球練習場上出現「龍捲風」亂入的荒唐景象，他們協會的球隊隊員便立刻把畫面給捕捉起來。而黃敬平也發文驚呼，「這不是電腦特效也不是P圖，這是真的龍捲風！」

黃敬平稍早在臉書粉專上表示，今日球隊在中平國小的棒壘球練習場上，進行例行的聯賽賽程，豈料忽然來了個不速之客，有一個小型的龍捲風亂入球場。協會球隊隊員拍下了難得的奇景，雖然許多人都不知所措，不過也所幸只是虛驚一場，且沒有逆轉原本的戰局。

▲龍捲風襲擊。（圖／黃敬平授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲金黃龍捲風入侵球場。（圖／黃敬平授權提供）

從黃敬平PO出的影片可以見得，這個金黃龍捲風囂張的大跳「Breaking」長達30秒，過程中還捲起不少雜物，雖然途中似乎有減弱的跡象，但又忽然加強風速，讓不少球員都看傻眼；而龍捲風也任性的不斷往前進，擋在它面前的人，都只能乖乖讓路。

不少網友看到這驚險的畫面後，紛紛留言回應，「清理球場……攻守交換」、「無障礙吸塵器」、「英雄要登場了」、「愛情來的太快就像龍捲風」、「野茂英雄來了嗎」、「誰要上場救援了？搞這種效果」。

#這不是電腦特效 #也不是P圖 #這是真的龍捲風 敬平擔任理事長的桃園市龍馬棒壘球協會，今天在中平國小棒壘球練習場，進行例行的聯賽賽程，一個小型突如其來的龍捲風竟跑來球場亂入，我們的協會球隊隊員拍下這一小段難得一見的影片。讓大家有點不知所措，還好沒有逆轉原本的戰局。 訂閱黃敬平Youtube頻道看影片連結 https://m.youtube.com/channel/UCchkMja1tDLM9ORJZFiFH9g 桃園市議員黃敬平TG歡迎加入https://t.me/ping4193260 黃敬平IG歡迎追蹤 https://www.instagram.com/pingjeanping/ 加入黃敬平Line連結 https://line.me/R/ti/p/%40cpz9515x 黃敬平臉書連結 https://www.facebook.com/ping4193260/

黃敬平發佈於 2020年9月5日 星期六

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
國3連環車禍！5車撞噴「疊起來」車尾慘被頂　超扯畫面曝光
年輕人有事就問Dcard大神！教授揭「3大恐怖現象」震驚了
海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！　指揮中心突改口
台中殘虐討債1死1殘！　5煞大陣仗「找4律師」陪訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

一周天氣出爐！低壓帶雨彈大甩雨　周四起「全台有雨到周末」

快訊／淡水捷運站「6歲男童手扶梯夾腳」急送醫...他直擊恐怖畫面

製作很費力！蝦皮「男性高蛋白」懂的人再買　她讚量多新鮮有腥味

字典翻不到「萣」不能報戶口！高雄茄萣也在用...承辦人：改名吧

霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催補貨！她目睹傻眼：不消費繼續吃

台南市藥師公會辦向「防疫藥師致敬餐會」　黃偉哲感謝藥師守住防線

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

一周天氣出爐！低壓帶雨彈大甩雨　周四起「全台有雨到周末」

快訊／淡水捷運站「6歲男童手扶梯夾腳」急送醫...他直擊恐怖畫面

製作很費力！蝦皮「男性高蛋白」懂的人再買　她讚量多新鮮有腥味

字典翻不到「萣」不能報戶口！高雄茄萣也在用...承辦人：改名吧

霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催補貨！她目睹傻眼：不消費繼續吃

台南市藥師公會辦向「防疫藥師致敬餐會」　黃偉哲感謝藥師守住防線

面試當眾拔恥毛！學霸男「手伸進褲襠」1根1根灑地…名校秒錄取

「新北美味同樂匯」大平台　推薦國產彰化優糧農特產

國道摔出安全門！高雄女遭輾「屍塊噴飛」慘死　悲慘身世曝光

想賺錢反賠更多！兼職藏「3漏財陷阱」...專家：追求斜槓更慘

快訊／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」　消防急拉水線灌救護鈔

楊佩潔焦慮拉肚子「怕當花瓶」　美食敏感度較低曝前男友踩地雷

女兒離奇「掉出安全門」慘死國道　北漂媽曝心酸：想帶回身邊照顧

孫生自爆分手：特別揪心特別疼！　街頭拉扯「巨胸版黃捷」爆緋聞

SBL／呂政儒奪挑戰賽MVP　喊話連打7天對各隊是傷害

SBL／裕隆甜蜜復仇暢飲台啤　邱大宗領夏季挑戰賽奪冠

生活熱門新聞

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

大媽舞團進公共球場趕人！吼「住院給你看」

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

「紙本藝FUN券」今晚9點截止登記

燒金紙陰間會不會通膨？　他曝答案：我問過土地公確認

外送員跪女警影片曝！他霸氣塞千鈔

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

今晨最低溫跌破20度　下波全台有雨連下4天時間出爐

菜市場長大的台大醫學生「狠狠被英文打敗」

排雲山莊一餐300菜色曝光！劉克襄憂「味如嚼蠟」　竟掀山友大戰

「費率計算20元」高雄哥下班繳費吐血

更多熱門

相關新聞

桃園哪裡最具增值相？地價現端倪　中路、小檜溪還有成長空間

桃園哪裡最具增值相？地價現端倪　中路、小檜溪還有成長空間

桃園受惠雙北購屋外溢，又有重大交通建設加持，近年來房市買氣夯，根據官方統計，桃園今年第2季最高房價區仍是藝文特區，連帶拉抬周邊中路重劃區、青溪特區土地價格，最高一坪逼近8字頭關卡。房仲業者分析，放眼望去桃園藝文特區精華區段，已經在相對高點，而中路跟小檜溪可建地還有增值的可能性，且一坪地價80萬元到北市只買得起高齡中古屋，相比下十分划算。

6都「準公幼」近3成都違規　桃園居冠

6都「準公幼」近3成都違規　桃園居冠

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

桃園女到三地門會網友迷路　警助平安返家

桃園「航空城工程處」　揭牌成立

桃園「航空城工程處」　揭牌成立

持續加碼！「青埔王」6.6億再買地　明年推2~4房住宅案

持續加碼！「青埔王」6.6億再買地　明年推2~4房住宅案

關鍵字：

龍捲風棒壘球球場中平國小黃敬平桃園桃園市龍馬壘球協會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面