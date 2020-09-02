6都「準公幼」近3成都違規　桃園居冠、單一園所3年遭罰8次

▲全教總針對準公共幼兒園的品質進行檢驗。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前把全國教保資訊網全國裁罰系統上線，全國教師公會總聯合會針對準公共幼兒園的品質進行檢驗，經調查發現，2年來6都的準公共幼兒園有12％至31％曾違規，其中桃園市的違規狀況最為嚴重，同時違規達3次以上園所達13所，有園所甚至累計違規達8次。

全教總今（2日）進行「6都準公共幼兒園大體檢」記者會，針對6都違規的比例分別為，桃園38園、新北32園、台中30園、台南14園、高雄23園及台北13園。

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全教總理事長侯俊良表示，今年政府投入學前教育的經費是374億元，其中有約80億元、超過2成用在準公共幼兒園的政策上。投入這麼大的經費，政府應該嚴格挑選有心辦學且信譽良好的私幼合作，才能將政策效益發揮到最大。

▲全教總針對準公共幼兒園的品質進行檢驗，經調查發現，2年來6都的準公共幼兒園有12％至31％曾違規。（圖／記者崔至雲攝）

全教總政策研究員顏嘉辰指出，許多縣市對違反規定準公共幼兒園的裁罰，實在讓人搞不懂，例如，未依規定聘教保員僅罰3000元，但未在30天內提報教保人員服務名冊則要罰5萬元；小朋友在學校被體罰，地方政府只開罰6000元等。

顏嘉辰進一步指出違規態樣，包括沒有聘足教保人員、學費超收、沒有在規定時間內繳交名冊、娃娃車檢查不合格、體罰等。他認為這些都只是「冰山一角」，幼兒園沒被抓到的違規可能更多，處罰的監督機制有必要檢討。

針對準公共園所過往的高違規紀錄比例，全教總主張，欲參與之準公共應至少三年無任何違規裁罰紀錄；準公共之稽查內容、標準與頻率完全比照非營利；提高準公共退場標準，確保兒少福祉；逐年降低準公共數量，並同時增加真公幼數量。