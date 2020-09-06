酒店放哨追債！台中5煞強擄2男山區虐打1死1殘　索命防火巷曝光

▲2名廖姓男子疑被從酒店後方防火巷被押上車，載至水里一處民宅凌虐，造成1死1重傷。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區發生一起疑債務糾紛擄人命案，2名廖姓男子4日凌晨離開中市知名酒店時，遭黃男等5名男子押入車內載至南投縣水里鄉一處民宅，持棍棒毆打，造成1死1重傷。該酒店幹部指出，當日並無特別動靜，該群人可能是從後方防火巷將人押走；警方表示，初步調查雙方本就是朋友，黃男等人疑接收友人通報，得知2名被害人當日到該酒店喝酒，才會前往擄人。詳細案情及犯案動機，有待警方進一步釐清調查。

南投縣集集警分局表示，5日晚間10時許接獲台中市警局報案，稱南投縣水里鄉一處民宅內，有人遭棍棒毆打致死，遂派遣水里分駐所及偵查隊前往，到場發現1名全身赤裸且傷痕累累的廖男（28歲）躺在屋內，已明顯死亡；屋內另有黃、徐、吳姓等3名嫌犯在場。

至於另一名廖姓男子（28歲），同樣被打得全身是傷，被另2名羅姓及陳姓嫌犯開車載至台中榮總救治，而這2名嫌犯將廖男送抵醫院後，隨即向台中警方自首，案件因此曝光。

台中榮總表示，廖姓男子於5號晚間11時許送至本院急診，四肢除左腳外皆有骨折情形，身體多處瘀傷，有橫紋肌溶解狀況，意識清醒，目前仍須觀察治療。

其中一名嫌犯向警方供稱，由於債務糾紛，4日凌晨2、3時許，一行人至台中知名酒店將2名廖男押上車，載至上述地點。該酒店幹部表示，當日店內完全沒有異樣，也無人打架鬧事，沒看到有人從大門前將人押進車，若有看到一定會通知轄區警方，不過，很有可能是從後方防火巷悄悄進行，不會有人敢這麼明目張膽。

▲酒店幹部指出，擄人動作可能發生在酒店後方防火巷。

據悉，2名廖姓男子與5名嫌犯是舊識，2名廖男皆是台中人，5名嫌犯則有些是埔里人，他們平常就有在聯絡，嫌犯為向廖男追討50萬元債務，經中間友人通風報信，5人得知2名廖男前往該酒店喝酒，遂決定前往處理。而其中一名嫌疑人與水里民宅的屋主認識，向屋主告知要借地方辦事情後，就將2人帶至該處。

警方表示，依犯罪現場所查獲之犯嫌及查扣之交通工具、犯罪事（跡）證，經初步了解，雙方是金錢糾紛，黃姓等5人涉嫌重大，迅將黃嫌等人帶回分局詢問，也已查訪事證、調閱相關監視影像，儘速將相關事證連結，釐清案情，還原犯罪事實及真相，全案已報請南投地檢署檢察官指揮偵辦。

·隨身攜帶、隨時急救，連指緣都可搽

【相關新聞】

快訊／台中2男踏出金錢豹…遭群煞擄走痛毆！1人慘死、另1人遭丟包

四肢骨頭全打斷！金錢豹擄殺「虐毆地點」曝 屋內塑膠椅傾倒凌亂

【更多新聞】



永遠缺席的約會！男夜騎重機見女友 詭異自撞...臟器噴出慘死



絕命畫面曝！重機男夜騎見女友 過彎「噴火」慘死中投公路下



「奪妻殺女」狠男竟是麻吉哥！父私訊護女遭毆：他還得意秀體罰照