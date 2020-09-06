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四肢骨頭全打斷！金錢豹擄殺「虐毆地點」曝　屋內塑膠椅傾倒凌亂

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▲▼台中2男凌晨踏出金錢豹，遭5煞押往水里鄉山區民宅虐毆釀1死。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲用來拘禁、虐打2男的現場曝光，屋內擺設相當凌亂。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市2名廖姓男子4日凌晨才剛踏出金錢豹酒店，旋即遭到以黃嫌為首的5名惡煞擄走，並帶往南投縣水里鄉山區一處2層樓民宅內拘禁、痛毆，其中一名廖姓男子當場遭活活打到斷氣；而另名廖男傷勢也相當嚴重，四肢骨頭全都被打斷。如今屋內現場曝光，被黃嫌設為拘禁、施暴地點的1樓客廳相當凌亂，不但2張塑膠椅翻倒，且地上還留下疑似用來綑綁的整捆塑膠束帶。

警方初步調查，廖姓男子與黃姓主嫌是多年好友，2人疑似有金錢糾紛，黃嫌憤而於4日找來另外4名同夥前往台中堵人，凌晨時分見到廖男與另名廖姓好友走出金錢豹，5人當即上前擄人，將2人強押上車，並載往水里鄉山區一處杳無人煙的民宅內以棍棒痛毆，其中一人遭當場活活打死，屍體被發現時還全身赤裸，明顯已經斷氣多時。

而另名同樣遭虐打的廖男傷勢也相當嚴重，5煞發洩完畢後見他還有一絲氣息，當即載往台中榮總丟包，隨後快閃離開現場，並主動向警方投案。經院方初步診斷，廖男四肢骨頭全部被打斷，足見兇嫌下手十分兇殘。

▲▼台中2男凌晨踏出金錢豹，遭5煞押往水里鄉山區民宅虐毆釀1死。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲黃嫌車內堆放許多雜物，還有一綑膠帶。（圖／記者李忠憲翻攝）

據了解，水里該處民宅的屋主與黃嫌熟識，由於該處2層樓平房平時閒置，且附近也杳無人煙，因此被黃嫌選為拘禁地點，當天還開口向屋主「借場地」，並佯稱要「辦事情」，屋主也不疑有他，大方讓黃嫌進屋。

被當成拘禁、虐毆地點就位在該棟平房1樓客廳，屋內擺設相當簡單，僅設有一神明桌，及擺放數張塑膠椅，且事後警方重回現場勘查，發現現場相當凌亂，室內2張塑膠椅傾倒，且地上還留下疑似綑綁用的整捆束帶，目前警方已在該棟民宅拉起封鎖線，全案正進一步採證釐清中。

▼目前警方已在案發現場拉起封鎖線。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中2男踏出金錢豹…遭群煞擄走痛毆！1人慘死、另1人遭丟包。（圖／記者李忠憲翻攝）

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