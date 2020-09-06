柯文哲稱美豬「窮人吃」？　王惠美嘆：經濟好的一定顧健康

▲王惠美（右）針對美豬議題發表看法，圖為新北、彰化國產雜糧聯合展售會。（圖／新北市政府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣2021年將開放美豬進口，地方政府憂心稽查人力不足。針對台北市長柯文哲脫口「美豬窮人吃」一說，彰化縣長王惠美6日先是嘆了口氣表示，經濟好的人一定會顧好健康，政府有義務一定要為鄉親的健康把關，希望在源頭就做好控管。

新北市長侯友宜、王惠美出席「新北美味同樂匯」暨「彰化優糧，前進新北」國產雜糧聯合展售會。

針對媒體詢問，未來美豬開放後，地方的稽查人力、經費是否充足？王惠美回應，彰化是第三養豬大縣，有彰化健康豬Logo的品質保證；國人的健康是縣市首長的職責，一定要把關，但還是希望中央把源頭做好管控，避免縣市再花費很多人力做稽查。

至於柯文哲稍早稱「最後就是窮人買美豬」，王惠美先嘆了一聲後表示，經濟好的人一定會顧好健康，政府有義務一定要為鄉親的健康把關，所以還是希望在源頭就做好控管。

對此，侯友宜則補充，基層的朋友是最容易吃到價格低廉的美豬，整個品質的把關確實很困難，尤其以現有的人力跟物力，真的很難做到，但再困難都要接受挑戰，要全力以赴，做到讓損害能夠控管到最低，這才是應有的態度。

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