　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼0906疾管署記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

▲蔡壽洤在記者會上說，海關查扣83萬多片陸製混充口罩，進口商包含國家隊成員，下午突然改口。（圖／記者莊喬迪攝）

記者柯振中／綜合報導

國家口罩隊爆出「陸製口罩混充MIT」事件，加利科技公司負責人林明進更是高喊「快點把我踢出國家隊」，引起社會譁然。近日海關查扣83萬多片口罩，全都是偽標MIT，指揮中心原先證實「進口廠商包含國家隊成員」，下午突然又改口，目前細節還在確認，但國家隊廠商進口偽標口罩應該是誤解。

指揮中心6日召開記者會，除了宣布新增一例境外移入案例，還針對加利科技公司用陸製口罩混充MIT口罩一事發言。指揮中心物資組組長蔡壽洤6日指出，加利口罩開放換貨後，4日就換了53萬5,975片，5日則有74萬3,202片，目前一共換貨127萬9,177片。

請繼續往下閱讀...

▼加利科技用陸製口罩混充MIT，引起社會震驚。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼女子拿4盒口罩，前往加利工廠退貨。（圖／記者陳豐德攝）

除此之外，蔡壽洤還說，為了防止後續發生類似事件，海關逐批檢驗口罩，目前扣押83萬832片，全都是標示MIT的陸製口罩，進口廠商還有國家隊成員，而且都非醫用口罩，後續會由貿易局、檢調追查。

不過，消息發布後2個小時，指揮中心6日下午4點突然改口，海關查扣的83萬多片口罩當中，進口商是否包含國家隊成員，目前還在確認，先前的說法是蔡壽洤口誤。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
國3連環車禍！5車撞噴「疊起來」車尾慘被頂　超扯畫面曝光
年輕人有事就問Dcard大神！教授揭「3大恐怖現象」震驚了
海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！　指揮中心突改口
台中殘虐討債1死1殘！　5煞大陣仗「找4律師」陪訊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

一周天氣出爐！低壓帶雨彈大甩雨　周四起「全台有雨到周末」

快訊／淡水捷運站「6歲男童手扶梯夾腳」急送醫...他直擊恐怖畫面

製作很費力！蝦皮「男性高蛋白」懂的人再買　她讚量多新鮮有腥味

字典翻不到「萣」不能報戶口！高雄茄萣也在用...承辦人：改名吧

霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催補貨！她目睹傻眼：不消費繼續吃

台南市藥師公會辦向「防疫藥師致敬餐會」　黃偉哲感謝藥師守住防線

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

「打狗亂歌團」嚴詠能「台上低頭倒下」　送醫急救後宣告不治..享年50歲

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

金黃龍捲風入侵球場！大跳「Breaking」魔力轉圈圈　驚險30秒曝光

年輕人有事就問Dcard大神！教授爬文看出「3大恐怖現象」震驚了

一周天氣出爐！低壓帶雨彈大甩雨　周四起「全台有雨到周末」

快訊／淡水捷運站「6歲男童手扶梯夾腳」急送醫...他直擊恐怖畫面

製作很費力！蝦皮「男性高蛋白」懂的人再買　她讚量多新鮮有腥味

字典翻不到「萣」不能報戶口！高雄茄萣也在用...承辦人：改名吧

霸氣好心男身分曝！「主動塞1000元」援助下跪外送員：快去送便當吧

北投大媽試吃「半盤牛肚空了」催補貨！她目睹傻眼：不消費繼續吃

台南市藥師公會辦向「防疫藥師致敬餐會」　黃偉哲感謝藥師守住防線

面試當眾拔恥毛！學霸男「手伸進褲襠」1根1根灑地…名校秒錄取

「新北美味同樂匯」大平台　推薦國產彰化優糧農特產

國道摔出安全門！高雄女遭輾「屍塊噴飛」慘死　悲慘身世曝光

想賺錢反賠更多！兼職藏「3漏財陷阱」...專家：追求斜槓更慘

快訊／板橋好兄弟夜搶「運鈔車」　消防急拉水線灌救護鈔

楊佩潔焦慮拉肚子「怕當花瓶」　美食敏感度較低曝前男友踩地雷

女兒離奇「掉出安全門」慘死國道　北漂媽曝心酸：想帶回身邊照顧

孫生自爆分手：特別揪心特別疼！　街頭拉扯「巨胸版黃捷」爆緋聞

SBL／呂政儒奪挑戰賽MVP　喊話連打7天對各隊是傷害

SBL／裕隆甜蜜復仇暢飲台啤　邱大宗領夏季挑戰賽奪冠

生活熱門新聞

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

「腋毛沒刮」給1星負評！櫃台妹喊冤

大媽舞團進公共球場趕人！吼「住院給你看」

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

「紙本藝FUN券」今晚9點截止登記

燒金紙陰間會不會通膨？　他曝答案：我問過土地公確認

外送員跪女警影片曝！他霸氣塞千鈔

女警花市抓違規！男熊貓跪了求饒

今晨最低溫跌破20度　下波全台有雨連下4天時間出爐

菜市場長大的台大醫學生「狠狠被英文打敗」

排雲山莊一餐300菜色曝光！劉克襄憂「味如嚼蠟」　竟掀山友大戰

「費率計算20元」高雄哥下班繳費吐血

更多熱門

相關新聞

海關扣押逾83萬片「陸製假MIT口罩」　

海關扣押逾83萬片「陸製假MIT口罩」　

加利科技進口陸製工廠打上鋼印、改標後，混充為台灣製的醫療口罩進入實名制通路販售，更爆出黑心行為業者還有另一家，相關調查還在進行中。中央流行疫情指揮中心物資組組長蔡壽洤今（6）日表示，海關目前也扣押577件、共83萬832片中國製卻印MIT的非醫療用口罩。但指揮中心仍未透露是否有其他國家口罩隊涉入。

孫大千：連口罩國家隊都管不好　怎管食品業者？

孫大千：連口罩國家隊都管不好　怎管食品業者？

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

明基虹韻助聽器導入APP口罩模式　協助聽損者順利交談

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

康那香推秘密武器　口罩產能暴增5倍

掛「陰黑發財秘笈」　加利硬拖同行下水

掛「陰黑發財秘笈」　加利硬拖同行下水

關鍵字：

口罩指揮中心MIT

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

Grace育兒術狂踩阿翔底線！

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

總統府驚見「最美女憲兵」！渾圓形狀撐爆制服

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面