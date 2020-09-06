海關查扣假MIT口罩「國家隊也有進口」！指揮中心改口：還在調查

▲蔡壽洤在記者會上說，海關查扣83萬多片陸製混充口罩，進口商包含國家隊成員，下午突然改口。（圖／記者莊喬迪攝）



記者柯振中／綜合報導

國家口罩隊爆出「陸製口罩混充MIT」事件，加利科技公司負責人林明進更是高喊「快點把我踢出國家隊」，引起社會譁然。近日海關查扣83萬多片口罩，全都是偽標MIT，指揮中心原先證實「進口廠商包含國家隊成員」，下午突然又改口，目前細節還在確認，但國家隊廠商進口偽標口罩應該是誤解。

指揮中心6日召開記者會，除了宣布新增一例境外移入案例，還針對加利科技公司用陸製口罩混充MIT口罩一事發言。指揮中心物資組組長蔡壽洤6日指出，加利口罩開放換貨後，4日就換了53萬5,975片，5日則有74萬3,202片，目前一共換貨127萬9,177片。

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▼加利科技用陸製口罩混充MIT，引起社會震驚。（圖／記者陳豐德攝）



除此之外，蔡壽洤還說，為了防止後續發生類似事件，海關逐批檢驗口罩，目前扣押83萬832片，全都是標示MIT的陸製口罩，進口廠商還有國家隊成員，而且都非醫用口罩，後續會由貿易局、檢調追查。

不過，消息發布後2個小時，指揮中心6日下午4點突然改口，海關查扣的83萬多片口罩當中，進口商是否包含國家隊成員，目前還在確認，先前的說法是蔡壽洤口誤。