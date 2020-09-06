美豬「萊劑標準」比國際還鬆？專家提「關鍵原因」：建議採10ppb標準

▲衛福部部長陳時中。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

政府規劃明年元旦開放含瘦肉精美豬，衛福部昨（5）日公布豬肉萊克多巴胺殘留容許標準，全豬都定標準，其中腎臟訂出比國際嚴格的0.04ppm，國人常食用的豬雜內臟則為0.01ppm。但有專家認為，訂出來的標準看起來和國際標準接軌，不過ppm只到小數點後二位，其實標準是比國際還寬鬆，建議和Codex的10ppb一致。

衛福部部長陳時中表示，衛福部108年委託國立成功大學教授進行風險評估，針對不同年齡層、族群進行分析，考量國內產婦坐月子可能食用較多腎臟，腎臟標準訂定比國際嚴格，從0.09ppm改以0.04ppm計算，安全攝食量ADI可以從89.9%降至61%。

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陳時中說，相關標準將於7日預告，並於7天後進行公告，明年元旦上路，並輔以原料產地標示讓民眾選擇，而開放進口之後會逐批查驗，如果查到違反規定會再擴大查驗，如果檢出陽性率低，後續再來訂定抽驗標準。

▲美豬瘦肉精殘留許可量。（圖／食藥署提供）

但國內有專家認為，台灣訂定的標準其實比國際還寬鬆。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，萊克多巴胺殘留容許量的標準應採10ppb（或至少0.010ppm），台灣國萊克多巴胺的殘留容許量是0.01ppm，而Codex的容許量是10ppb，從字面上看，0.01ppm=10ppb，但如果檢測結果是0.014ppm，換算後是14ppb，依據Codex的標準是不合格，但依我國標準0.01ppm可以依法判定合格。

許惠玉強調，計算下來，台灣的容許量反而比Codex寬鬆，建議應該和Codex一致採10ppb的標準，若一定要以ppm為單位，應訂為0.010ppm，就和Codex的10ppb一致。