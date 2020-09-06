恐怖現場曝！阿羅哈女乘客離奇「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

記者游宗樺、戴若涵、楊熾興／桃園報導

國道一號中山高北上58公里處、中壢路段5日深夜10時許發生一起死亡車禍！一名搭乘阿羅哈客運的紀姓女乘客，搭車期間起身上廁所，沒想到上完廁所後，竟然因不明原因打開安全門，人直接跌落車外，當場遭後方2部轎車輾過屍塊四散慘死。

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝）

回顧事發經過5日深夜10時許，一輛阿羅哈客運行駛到一半時，突然車內警報大響，阿羅哈駕駛指出，當時他要停車查看，結果發現安全門有東西掉出來，他直覺是「一個人」。事後發現是車內的一名女乘客因不詳原因，竟在上完廁所後開啟安全門，隨後掉落車外，接連遭到灰色、白色自小客車輾過，當場慘死。

▲女乘客如廁後開啟安全門掉落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

阿羅哈駕駛透露，事發時女乘客是與母親一起搭車，「媽媽以為女兒要去上廁所沒理她」，沒想到卻發生憾事；而後方因閃避不及輾過女乘客的2名駕駛則驚魂未定地表示，事件發生的時候，速度太快了，根本來不及煞車、煞不住，「有個東西往我這邊拋，我才去撞到」。

警方和鑑識人員到場後，發現女乘客腸子掉落一地，屍塊四散，現場更留下大片血跡，畫面相當駭人，隨即採證，而整起事故在6日0時許排除，至於女乘客是刻意打開安全門、誤開安全門或是安全門出現故障等原因，仍有待進一步調查釐清，女乘客的遺體也將於6日下午在中壢殯儀館進行相驗。

▲▼車禍現場畫面相當駭人。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

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