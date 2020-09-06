　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐怖現場曝！阿羅哈女乘客離奇「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者游宗樺、戴若涵、楊熾興／桃園報導

國道一號中山高北上58公里處、中壢路段5日深夜10時許發生一起死亡車禍！一名搭乘阿羅哈客運的紀姓女乘客，搭車期間起身上廁所，沒想到上完廁所後，竟然因不明原因打開安全門，人直接跌落車外，當場遭後方2部轎車輾過屍塊四散慘死。

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝）

回顧事發經過5日深夜10時許，一輛阿羅哈客運行駛到一半時，突然車內警報大響，阿羅哈駕駛指出，當時他要停車查看，結果發現安全門有東西掉出來，他直覺是「一個人」。事後發現是車內的一名女乘客因不詳原因，竟在上完廁所後開啟安全門，隨後掉落車外，接連遭到灰色、白色自小客車輾過，當場慘死。

▲紀姓女子如廁後開啟安全門掉落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲女乘客如廁後開啟安全門掉落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

阿羅哈駕駛透露，事發時女乘客是與母親一起搭車，「媽媽以為女兒要去上廁所沒理她」，沒想到卻發生憾事；而後方因閃避不及輾過女乘客的2名駕駛則驚魂未定地表示，事件發生的時候，速度太快了，根本來不及煞車、煞不住，「有個東西往我這邊拋，我才去撞到」。

警方和鑑識人員到場後，發現女乘客腸子掉落一地，屍塊四散，現場更留下大片血跡，畫面相當駭人，隨即採證，而整起事故在6日0時許排除，至於女乘客是刻意打開安全門、誤開安全門或是安全門出現故障等原因，仍有待進一步調查釐清，女乘客的遺體也將於6日下午在中壢殯儀館進行相驗。

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲▼車禍現場畫面相當駭人。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

▲▼ 阿羅哈女乘客跌落安全門，國道2車煞車不及撞輾。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

發現年輕的小祕密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
黨部證實蔣萬安要選台北市長！　本人親自回應
女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　實習後全變了
快訊／再增1例境外移入　指揮中心下午說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高捷「拖鞋怪客」抓到了！專挑女性３度攻擊　落網：認錯人

女醫學生縱火燒死爸！曾持刀自殘「縫37針」　淚喊：媽媽我好痛

女醫學生成縱火魔！聽父母建議讀醫科　資優女7年後「性格大變」

恐怖現場曝！阿羅哈女乘客離奇「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

醉老爸「酒駕載女兒」撞電桿！車爛毀成廢鐵…警用監視器噴飛10m

女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　縱火後許願：台灣人殘酷死去

留美女碩士遭闖紅燈桃園客運撞死留25歲兒　司機拖一身病痛開車

約好還錢包！　花蓮男反悔落跑遭「失主8人輪流打」狼狽坐路邊

快訊／屏東埔鹽漁港「2漁船竄火猛燃」！警消徹夜纏鬥5hrs撲滅

快訊／貢寮龍洞釣客「清晨落海」…身影消失在大浪中！警消急搜救

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

生意太好！人潮擋到隔壁小吃攤　泰式奶茶闆娘慘被砸熱水起口角

快訊／高捷「拖鞋怪客」抓到了！專挑女性３度攻擊　落網：認錯人

女醫學生縱火燒死爸！曾持刀自殘「縫37針」　淚喊：媽媽我好痛

女醫學生成縱火魔！聽父母建議讀醫科　資優女7年後「性格大變」

恐怖現場曝！阿羅哈女乘客離奇「掉出安全門」　2車衝輾...屍塊散國道

醉老爸「酒駕載女兒」撞電桿！車爛毀成廢鐵…警用監視器噴飛10m

女醫學生燒死爸！人緣佳是甜心學霸　縱火後許願：台灣人殘酷死去

留美女碩士遭闖紅燈桃園客運撞死留25歲兒　司機拖一身病痛開車

約好還錢包！　花蓮男反悔落跑遭「失主8人輪流打」狼狽坐路邊

快訊／屏東埔鹽漁港「2漁船竄火猛燃」！警消徹夜纏鬥5hrs撲滅

快訊／貢寮龍洞釣客「清晨落海」…身影消失在大浪中！警消急搜救

快訊／高捷「拖鞋怪客」抓到了！專挑女性３度攻擊　落網：認錯人

Kuga台灣賣得好也沒用？福特全球慘賠557億元，將裁員1400人

美網／第8種子西班牙阿古特爆冷　五盤無緣逆轉第三輪止步

黃金、美元誰強？台新金估美元短期走勢偏空　看好黃金保值效應

不只Xpark水族館！「桃園青埔5處亮點」歐美移動樂園即將開放

葉國華／不肖業者製造房價虛高　5大方法破解「虛價登錄」

陸駐加大使：孟晚舟案是中加關係主要障礙

最正憲兵+女神龍！泱泱「3個月當2次兵」　上圍撐爆制服曝軍花心得

國民黨今通過兩岸新論述　馬英九：與中華民國方向沒違背

蔣萬安成黃珊珊2022年強敵？　柯文哲「先用功」：選前半年再處理

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

女大生遭海陸乾哥性侵輕生亡　遺書「媽媽對不起」

男童遭老師「連續揮拳痛毆」　母不提告超扯理由曝光

屏東男騙送狗狗！帶11歲女童回家侵犯

遭桃園客運撞死！留美女碩士彈琴影片曝　兒悲痛發聲

人緣佳甜心學霸　她縱火後「希望台灣人殘酷死去」

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

圍棋老師毆10歲童　媽曝原因「同意管教」

即／小客車國道10號追撞　女乘客慘死

色翁捷運掏下體狂蹭！她衣袖「白濁一灘」氣炸

更多熱門

相關新聞

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

女觸動車內安全門　墜國道遭輾斃

國道一號中山高中壢北上路段5日傍晚，一部阿囉哈客運車內一名39歲紀姓女乘客，告知同坐母親要上廁所，但上完廁所出來後不知何故，站在安全門前摸索一下後，安全門打開就掉落車外，並遭後方二部自小客車碾過當場死亡，同車母親表示從高雄搭車要返回台北住處，不知女兒為何會開啟安全門，警方已報請檢察官偵辦。

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

停產跑車「本田S2000」國道撞成稀巴爛　網：增加稀有度

停產跑車「本田S2000」國道撞成稀巴爛　網：增加稀有度

轎車撞護欄逆向停路中　聯結車急閃神內切

轎車撞護欄逆向停路中　聯結車急閃神內切

關鍵字：

阿羅哈客運安全門國道女乘客

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

肚子餓怎麼辦？醫激推「先喝2飲品」秒抑制食慾：真的有效

紅燈10秒…短褲妹突啾啾隔壁男騎士

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

25人喪命！「錦新大樓」投資客轉手照樣賺

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面