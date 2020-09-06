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女搭客運如廁後觸動安全門　墜落國道遭後車輾斃

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▲一部阿囉哈客運發生乘客打開安全門墜落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲一部阿囉哈客運發生乘客打開安全門墜落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

國道一號中山高中壢北上路段5日傍晚，一部阿囉哈客運車內一名39歲紀姓女乘客，告知同坐母親要上廁所，但上完廁所出來後不知何故，站在安全門前摸索一下後，安全門打開就掉落車外，並遭後方二部自小客車碾過當場死亡，同車母親表示從高雄搭車要返回台北住處，不知女兒為何會開啟安全門，警方已報請檢察官偵辦。

▲紀姓女子如廁後開啟安全門掉落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲紀姓女子如廁後開啟安全門掉落國道。（圖／國道高速公路警察局提供）

國道警察表示，一部阿囉哈客運5日17時40分由高雄九如出發前往台北，於21時55分行經國道1號北上58公里處外側車道，車內一名紀姓女乘客，告知同坐乘客母親要上廁所，於是自行走下車內中間左邊下方廁所後，上完廁所出來站在安全門前摸索一下後，就掉落車外，並遭後方二部白色及灰自小客車先後碾過當場死亡，同車母親表示從高雄搭車要返回台北住處，不知女兒為何會開啟安全門，全案已報告檢察官，後續聽後侯指示報驗。

▲▼紀姓女子掉墜落國道後遭後方車輛輾斃，當場死亡。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲▼紀姓女子掉墜落國道後遭後方車輛輾斃，當場死亡。（圖／國道高速公路警察局提供）

▲▼紀姓女子掉墜落國道後遭後方車輛輾斃，當場死亡。（圖／國道高速公路警察局提供）

這起意外也造成中山高北上封閉外二車道僅內側車道通行，直到6日時39分完全排除全線恢復通車。

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