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墜落瞬間曝！阿羅哈女乘客「連開2安全裝置」…下秒跌出安全門慘死

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記者陳以昇、戴若涵／桃園報導

國道一號中山高北上58公里處、中壢路段5日深夜發生一起詭異死亡車禍！一名搭乘阿羅哈客運的紀姓女乘客搭車期間起身上廁所，沒想到上完廁所後，卻因不詳原因跌出安全門外，當場遭後方2部轎車輾過，屍塊四散慘死。稍早透過監視器畫面，也還原了驚悚瞬間。

▲阿羅哈女乘客墜落瞬間曝光！（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼阿羅哈女乘客墜落瞬間曝光！（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

警方調閱事發時客運車身的監視器畫面研判，該名紀姓女乘客應是「自行打開安全門」後，跌出車外釀禍！據了解，39歲紀女5日晚間6時許在媽媽的陪同下，到高雄九如站買2張票一同前往台北，到了晚間9時許，客運行經中壢下五楊高架後，紀女起身上完廁所，竟自行打開2道安全裝置後，打開安全門後墜落國道，慘遭後車輾斃。

▲阿羅哈女乘客墜落瞬間曝光！（圖／記者陳以昇翻攝）

阿羅哈駕駛指出，當時他要停車查看，結果發現安全門有東西掉出來，他直覺是「一個人」，而跌出車外的紀女事發時是與母親一起搭車，「媽媽以為女兒要去上廁所沒理她」，沒想到卻發生憾事。

而後方因閃避不及輾過女乘客的2名駕駛則驚魂未定地表示，事件發生的時候，速度太快了，根本來不及煞車、煞不住，「有個東西往我這邊拋，我才去撞到」。

警方和鑑識人員到場後，發現女乘客腸子掉落一地，屍塊四散，現場更留下大片血跡，場面令人怵目驚心，隨即採證，而整起事故在6日0時許排除，至於女乘客是刻意打開安全門、誤開安全門或是安全門出現故障等原因，仍有待進一步調查釐清，女乘客的遺體也將於6日下午在中壢殯儀館進行相驗。

▲阿羅哈女乘客墜落瞬間曝光！（圖／記者陳以昇翻攝）

▲墜落阿羅哈女乘客買票身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲墜落阿羅哈女乘客(左)買票身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

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