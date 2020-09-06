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留美女碩士遭闖紅燈桃園客運撞死留25歲兒　司機拖一身病痛開車

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彈琴影片曝！「吳季剛學妹」遭桃園客運撞死　25歲兒：闖紅燈撞我媽。（圖／東森新聞）

▲吳女近年完成美國第一設計學府帕森設計學院學程。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

桃園一名50歲留美吳姓女碩士遭闖紅燈的桃園客運駕駛撞死，家屬痛批司機完全無悔意。家屬難過地說，死者雖是單親家庭，但她努力念書，想給家人好的生活。而肇事司機則表示，他忍著慢性病病痛上工開車，身體也很勞累，發生意外後心情一團亂，對家屬很抱歉。

根據家屬提供的影片，綁著馬尾、穿洋裝的吳女彈的一手好琴，美妙靈動琴聲從指間流瀉而出，她近年完成美國第一設計學府帕森設計學院（Parsons School of Design）學程，是名設計師吳季剛學妹。她回台還考取不動產投資師證照，也積極做志工，一人扛起照顧25歲兒子和70歲老母親的責任，是家中經濟支柱。

不過，吳女8月25日晚間行經桃園區中正路與南平路口，綠燈走斑馬線，遭闖紅燈的62歲桃園客運徐姓司機撞上，釀成頭部重創，昏迷指數只有5到8；但隔天傷勢急轉直下，頭部受損、器官衰竭，家屬祈禱也拜託醫師搶救，無奈到了8月30日判定腦死。

彈琴影片曝！「吳季剛學妹」遭桃園客運撞死　25歲兒：闖紅燈撞我媽。（圖／東森新聞）

▲▼桃園客運司機闖紅燈撞死吳女。（圖／東森新聞）

彈琴影片曝！「吳季剛學妹」遭桃園客運撞死　25歲兒：闖紅燈撞我媽。（圖／東森新聞）

死者妹妹接受《東森新聞》訪問表示，姊姊病情急轉直下，昏迷指數到3已腦死；姊姊25歲兒子還那麼年輕，想看著他長大成家立業都完全沒機會。他也指控徐男無任何悔意，相驗時竟還拉張椅子坐在那。

死者兒子今年剛退伍，他也出面痛批桃園客運謊稱媽媽從人行道衝出來，「可是我媽規規矩矩走在斑馬線上，然後他們就闖紅燈直接撞我媽」。他控訴，業者說要請駕駛來上香，駕駛才要來，「那這我們家屬聽到滿不能接受，就是說你不是自己想來，是你們公司請你來，你才要來。」

對此，肇事的徐男目前暫離工作崗位，他在桃園客運工作超過20年，還有慢性病史，為了家計只能出來跑車。他說，事發當時看到路口有人，急踩剎車已來不及，對家屬感到抱歉，自己心裡也一團亂，兩個家庭生活都受到影響，現在配合公司程序，遇到事故先停止派車。而桃園客運主任簡誌良則說，徐男已離職，沒有繼續服務。

彈琴影片曝！「吳季剛學妹」遭桃園客運撞死　25歲兒：闖紅燈撞我媽。（圖／東森新聞）

▲▼死者妹妹和兒子出面受訪。（圖／東森新聞）

彈琴影片曝！「吳季剛學妹」遭桃園客運撞死　25歲兒：闖紅燈撞我媽。（圖／東森新聞）

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