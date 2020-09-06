　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞：以為她上廁所

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

▲現場畫面曝光。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國道一號中山高北上58公里處、中壢路段5日深夜發生一起離奇死亡車禍，當時一輛阿羅哈客運行駛到一半，警報器突然大響，一名女乘客開啟安全門跳車，遭後方兩輛轎車輾過當場身亡。客運駕駛透露，當時媽媽以為女兒去上廁所沒多想，未料發生憾事。轎車司機說，當時事發突然根本煞不住，甚至差點翻車，「有個東西往我這邊拋，我才去撞到。」

據了解，事發於深夜10時多，警方和鑑識人員獲報到場仔細進行採證，地上留下大片血跡。阿羅哈駕駛接受《東森新聞》訪問表示，警報器先響，他要停車查看，結果發現安全門有東西掉出來，「我的直覺是一個人。」

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

▲▼地上留下大片血跡。（圖／東森新聞）

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

駕駛行駛到一半，客運安全門卻突然被打開，一查發現是有乘客跳車，但為時已晚。當時這名女子突然離開座位，一旁的媽媽以為女兒是要去上廁所，沒有多想，沒想到女兒竟打開安全門跳下，讓媽媽目睹嚇壞。

客運駕駛說，「媽媽以為女兒要去上廁所沒理她，但是我的警報器就會叫，可是我在橋上沒有辦法停車，我一定要趕快下來。」

後方2輛轎車駕駛見狀後閃避不及，直接輾斃女乘客。轎車駕駛透露，事發突然根本煞不住，甚至差點翻車，「一定來不及，車速這麼快，有個東西往我這邊拋，我才去撞到。」整起事故在凌晨0時多排除，只是女乘客為何跳車，詳細情況還有待釐清。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

▲▼女乘客搭阿羅哈客運突跳車。（圖／東森新聞）

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

▼客運駕駛還原事發經過。（圖／東森新聞）

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

▼後方轎車煞車不及輾斃跳車女乘客。（圖／東森新聞）

女兒上廁所突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃！媽嚇壞　駕駛：警報器突響。（圖／東森新聞）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
秋涼感！今晨最低溫跌破20度　下波全台有雨連下4天時間出爐
中和童遭痛毆！師「連續掌摑＋推頭撞門」　母不願提告超扯理由曝
國1深夜離奇車禍！女乘客突跳下阿羅哈遭2車輾斃　母目睹嚇壞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生遭海陸乾哥性侵輕生亡　遺書「媽媽對不起」！母一看落淚

蒙古男台中載妹被攔「飄酒味」拒酒測脫衣落跑　女友遭丟包超怒

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞：以為她上廁所

正妹坐吧檯「中間有空隙」！他借酒瘋偷抓一把　不知男友就在旁邊

中和圍棋老師毆10歲男童　媽現身曝原因「同意管教」：2人住一起

台中大里騎士詭異自撞！內臟噴濺一路　當場躺地死亡

老師「連續掌摑＋推頭撞門」男童慘遭痛毆　母不願提告超扯理由曝光

快訊／國道中山高離奇車禍！1乘客突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／小客車國道10號追撞砂石車！女乘客困車內慘死

館長出院第2天PO「傷口特寫照」：你無法摧毀我的意志

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

運動辣妹山中慢跑遇巨大色熊！ 牠伸掌「摸腿」網笑：太寂寞？

想離職卻沒勇氣、化悲憤為食量　他吐露25歲後厭世人生引網共鳴

林明進交保後低調現身：沒委屈　13分鐘快閃...工廠將開放退貨

GAI深情表白老婆「是我的責任、緊箍咒」　眼眶泛淚：星星月亮我都願意給她

女大生遭海陸乾哥性侵輕生亡　遺書「媽媽對不起」！母一看落淚

蒙古男台中載妹被攔「飄酒味」拒酒測脫衣落跑　女友遭丟包超怒

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞：以為她上廁所

正妹坐吧檯「中間有空隙」！他借酒瘋偷抓一把　不知男友就在旁邊

中和圍棋老師毆10歲男童　媽現身曝原因「同意管教」：2人住一起

台中大里騎士詭異自撞！內臟噴濺一路　當場躺地死亡

老師「連續掌摑＋推頭撞門」男童慘遭痛毆　母不願提告超扯理由曝光

快訊／國道中山高離奇車禍！1乘客突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／小客車國道10號追撞砂石車！女乘客困車內慘死

館長出院第2天PO「傷口特寫照」：你無法摧毀我的意志

蘇丹洪災水位「破百年高點」釀99死46傷　全國進入3個月緊急狀態

12歲童在校暈倒「全身青紫」送醫不治！　校方：摸一下就會死？

美航母雷根號再傳少數士兵確診！　6月內2度爆疫情

撞死弟弟女友報復！狂男猛踩油門拉陪葬釀2死4傷「下車魔性狂舞」

酷航9/9起復飛台北-東京每周一班　最新免費改票期限出爐

瑞士兒童錶弄髒丟洗衣機　塑膠錶殼不含BPA超安心

法國男患絕症直播死亡過程　臉書：尊重決定但不能播

女大生遭海陸乾哥性侵輕生亡　遺書「媽媽對不起」！母一看落淚

盤點李孝利「瘦身法4重點」！　41歲還有火辣好身材太驚人

白俄緊張！至少10量美軍艾布蘭戰車現蹤立陶宛　準備邊境軍演

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

社會熱門新聞

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

驚悚畫面曝！中和2機車碰撞倒地…騎士「噴飛對向車道」遭輾斃

男童遭老師「連續揮拳痛毆」　母不提告超扯理由曝光

屏東男騙送狗狗！帶11歲女童回家侵犯

即／小客車國道10號追撞　女乘客慘死

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

圍棋老師毆10歲童　媽曝原因「同意管教」

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

瑞豐夜市攤商爆口角　泰式奶茶闆娘被砸熱水

女業務高雄談保險遭下藥！一路昏睡被「搓回台中」

更多熱門

相關新聞

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

國道一號中山高中壢路段發生死亡車禍，據了解，5日晚間傳出有民眾從阿羅哈客運突然跳車，被後車輾死，詳情正由國道警方進一步釐清。

停產跑車「本田S2000」國道撞成稀巴爛　網：增加稀有度

停產跑車「本田S2000」國道撞成稀巴爛　網：增加稀有度

轎車撞護欄逆向停路中　聯結車急閃神內切

轎車撞護欄逆向停路中　聯結車急閃神內切

高公局解塞　林佳龍：還有加班車

高公局解塞　林佳龍：還有加班車

國道3號超商物流車與賓士擦撞！1女搶救中

國道3號超商物流車與賓士擦撞！1女搶救中

關鍵字：

國道阿羅哈客運

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／「打狗亂歌團」嚴詠能宣告不治！

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

快訊／民眾突從阿羅哈跳車　後車輾過傷重不治

快訊／50歲金曲歌手「台上突然靜止」頭朝下栽倒！緊急送醫

博愛座放寵物！女猛尻翁哭著逃走

台中騎士詭異自撞！　內臟噴濺亡

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

奎丁揭「真實罩杯」認了靠4招顯胸

23歲超美3寶媽「綁鐵賺錢」！領到薪水感動爆哭

歐陽娜娜未P圖流出！「腿比陳立農粗」網酸發福

人妻婚外情被抓包　行車紀錄器「要親奶奶」成鐵證

蔡依林「雙腿內側流滿鮮血」白褲染紅！

成語蕎吃壽司「誤做禁忌動作」！

畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞

快訊／勞保年改月領金砍1/3？勞動部3聲明：是逐步

更多

最夯影音

更多
外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規

外送員遭女警開單「下跪狂求饒」　路人霸氣塞千鈔：以後別再違規
許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

許仁杰「體驗分娩」痛到哇哇叫　感受媽媽辛苦..含淚告白：老婆我愛妳

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

謝和弦當眾求婚莉婭：嫁不嫁?　親揭「扶正原因」...嗆:你們還要酸什麼

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

砂石車暴衝...轎車被波及半毀　她超寬心：老公可以換車了！

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

《以家人之名》凌霄氣尖尖受委屈　宋威龍含淚問媽媽：妳為什麼不疼我..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面