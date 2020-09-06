畫面曝！女兒突跳下阿羅哈遭國道2車輾斃　媽嚇壞：以為她上廁所

▲現場畫面曝光。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

國道一號中山高北上58公里處、中壢路段5日深夜發生一起離奇死亡車禍，當時一輛阿羅哈客運行駛到一半，警報器突然大響，一名女乘客開啟安全門跳車，遭後方兩輛轎車輾過當場身亡。客運駕駛透露，當時媽媽以為女兒去上廁所沒多想，未料發生憾事。轎車司機說，當時事發突然根本煞不住，甚至差點翻車，「有個東西往我這邊拋，我才去撞到。」

據了解，事發於深夜10時多，警方和鑑識人員獲報到場仔細進行採證，地上留下大片血跡。阿羅哈駕駛接受《東森新聞》訪問表示，警報器先響，他要停車查看，結果發現安全門有東西掉出來，「我的直覺是一個人。」

▲▼地上留下大片血跡。（圖／東森新聞）

駕駛行駛到一半，客運安全門卻突然被打開，一查發現是有乘客跳車，但為時已晚。當時這名女子突然離開座位，一旁的媽媽以為女兒是要去上廁所，沒有多想，沒想到女兒竟打開安全門跳下，讓媽媽目睹嚇壞。

客運駕駛說，「媽媽以為女兒要去上廁所沒理她，但是我的警報器就會叫，可是我在橋上沒有辦法停車，我一定要趕快下來。」

後方2輛轎車駕駛見狀後閃避不及，直接輾斃女乘客。轎車駕駛透露，事發突然根本煞不住，甚至差點翻車，「一定來不及，車速這麼快，有個東西往我這邊拋，我才去撞到。」整起事故在凌晨0時多排除，只是女乘客為何跳車，詳細情況還有待釐清。

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▲▼女乘客搭阿羅哈客運突跳車。（圖／東森新聞）

▼客運駕駛還原事發經過。（圖／東森新聞）

▼後方轎車煞車不及輾斃跳車女乘客。（圖／東森新聞）