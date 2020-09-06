台越有共識促旅遊泡泡圈！觀光局力邀日本　將台列「首選旅遊目的地」

▲觀光局近日多次與他國進行線上會議。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，為了維繫與他國的觀光熱度，交通部觀光局持續與多國進行線上會議，討論疫情後的合作計畫。觀光局與日本岐阜縣召開線上會議，希望邊境開放後，岐阜縣民將台灣列為首選旅遊目的地，並邀請明年來台參加台灣燈會。另外也與越南觀光局達成共識，努力促成旅遊泡泡圈。

觀光局長張錫聰偕同台灣觀光協會葉菊蘭會長，安排與日本岐阜縣古田肇知事進行線上三方會談，就未來雙方合作交流等交換意見，俾於邊境開放旅遊重啟後即能加速恢復日本來台市場規模。

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岐阜縣位於日本中部地區，人口約200萬人，台灣民眾最喜歡的白川鄉合掌村及高山市即位於該縣，古田肇知事表示，岐阜縣2日首次與國外觀光局進行線上會談，特別感謝台灣在疫情期間贈送1萬個口罩，也再次提及311東日本大地震後，因為台灣民眾的造訪，讓該縣的外國旅客於隔年即呈現V字回復，並盼疫後能早日恢復雙向往來。

▲觀光局已三次與日方進行線上會議，討論疫情後的觀光合作計畫。（圖／觀光局提供）

張錫聰表示，岐阜縣美濃市曾以世界無形文化遺產—日本美濃和紙燈連續2年參加2018嘉義燈會與2019屏東燈會，深獲好評。期盼邊境開放後岐阜縣民將台灣列為首選旅遊目的地，同時邀請來台參加「2021台灣燈會in新竹」，亦盼未來持續深化觀光與教育等多面向合作。

另外，觀光局也於上月與越南國家旅遊總局阮重慶局長進行視訊會談，雙方應允配合中央疫情防治中心與外交單位，促成旅遊泡泡，並達成疫後擴大聯合行銷，包含支持合作實體旅展、推廣會，官網宣傳安心旅遊、推動雙方航空公司與旅行業者聯合銷售等合作共識。

▲觀光局力邀日本岐阜縣民將台灣列為旅遊首選目的地。（圖／觀光局提供）

觀光局表示，今年第九屆「台越觀光合作會議」原預定於台南市舉辦，然而受到疫情影響，雙方達成共識將延期至明年再舉辦，觀光局也提出建立台越旅遊泡泡、推動雙方國籍航空及業者合作、聯手擴大海外行銷工作等建議。

而越方則提出台越雙方互相支持旅展及旅交會、進行飲食推廣活動、積極在雙方官網上宣傳安心安全旅遊及持續加強推動雙方旅遊產品力度等4點合作建議。