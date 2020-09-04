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越籍新住民主辦　9/5桃園公益園遊會募款助路得啟智學園

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▲越籍新住民主辦桃園公益園遊會登場

▲越籍新住民朱品臻(右四)和心桃園文化發展協會理事長袁慧心(右三)，共同舉辦公益園遊會募款助路得啟智學園。（圖／袁慧心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因婚姻來台並在桃園創業成功的越南籍新住民朱品臻，近月來號召50多位越籍新住民姐妹，5日於桃園陽明運動公園舉「維修接力．照顧永續」公益園遊會，擬為路得啟智學園籌募園內修繕維修費65萬元到位，解決園內孩子的基本需求。

▲越籍新住民主辦桃園公益園遊會登場

「維修接力．照顧永續」公益園遊會活動，亦獲桃園市心桃園文化發展協會理事長袁慧心響應。袁慧心說：新住民朋友在台灣、照顧家庭養育新二代，生活上需要很多的支持，但她們在創業有成下，願意付出愛心關懷台灣的弱勢團體，實現了「台越一家親、愛無國界」的精神，深受各界認同。

路得啟智學園辦理園遊會多年，執行長邱家懷說，第一次有新住民朋友辦理公益園遊會為學園募款，相當不易也令人感動。尤其是，過去多數民眾認為新住民是弱勢的想法，隨著越來越多新住民朋友融入台灣社會，在職場或事業表現傑出，並且回饋社會，讓大家看到新住民姐妹對生命的熱度，她們已不再是弱勢。朱品臻目前在桃園經營養生會館、東南亞食品超市、越南國服和晚禮服出租銷售等事業，感謝獲台灣友人呂文碩等人的全力支持，讓她生活上有堅強動力。

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