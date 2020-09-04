國中師徵「西裝模特當教材」下藥性侵9男　SD卡藏百人猥褻實錄

記者黃翊婷／綜合報導

42歲的北條隆弘原本在日本大阪某國中擔任教師，近日卻被查出和44歲的上班族矢上大助涉嫌下藥性侵9名男性，兩人先是上網徵求「西裝男模」，假裝要拍攝教材照片，再趁機對受害者伸出狼爪。更讓人驚訝的是，警方在北條的住處找到一張關鍵SD卡，初步估計遭到猥褻的男性恐怕超過100人。

▲警方已經逮捕涉案的北條和矢上。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

根據《日本經濟新聞》報導，大阪府警住吉署3日對外表示破獲一起強制性交案件，嫌犯分別是北條隆弘與矢上大助，兩人從2017年3月開始上網徵求攝影模特兒，聲稱是要拍攝「學校教材用的西裝男」，接著將應徵者帶回住處或是旅館。

兩人將安眠藥混入酒中，等到受害者喝下，藥效發作無力反抗之後，再進行施暴。住吉署初步調查，目前確認的受害男性共9人，年齡介於20歲至40歲左右；另外，警方還在北條的住處找到一張SD卡，裡面記錄許多猥褻行為，光是從這些影像推測，受害男性可能超過100人。

據了解，北條隆弘原本在大阪某國中任教，今年7月15日才被懲戒免職。由於整起案件的受害者眾多，加上其中一名嫌犯曾是老師，消息傳開後掀起日本網友激烈討論，「這樣的人到底當了幾年老師，想想就可怕」、「下藥性侵是重罪吧」、「他們可能有拿不雅影片威脅受害者，實在是太可惡了，關120年都不算過分」。

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