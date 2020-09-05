中印邊境衝突　傳中方找藏族格鬥隊成員加入邊防軍

▲中印再爆衝突，印度向邊境增兵。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日再爆衝突，有報導指出，印度軍人在邊境地區的搏鬥中較佔優勢，中方為了充實邊防部隊戰力，近期專門召集有體校背景、包含格鬥隊的人進入邊防軍。

《自由亞洲電台》報導引述消息人士說法指出，中印邊境的哨所中，有大量的民兵是邊防藏人，中方召集了西藏體工隊，體校的學生，包含四川成都的格鬥隊成員以充實邊防部隊。

一名印度藏人也透露，駐守邊境的解放軍中，除了藏族人，也有蒙古族人，這些士兵體格健壯，擅長格鬥和摔跤。

消息人士還提到，中印邊境的搏鬥中，印度軍人佔據優勢，中方因此把身體素質特別好的，有體校背景，包括格鬥隊的人充實到邊防軍裡面。

為了化解邊境的衝突，中印防長近日舉行了會談，《新華社》報導，大陸國防部長魏鳳和表示，近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要，造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方，「中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。」

魏鳳和還說，雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，堅持透過對話協商解決問題，「希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面訊息。」