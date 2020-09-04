　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里4日專電

印度國防參謀長拉瓦特昨天透過視訊出席美印戰略夥伴論壇時表示，印度希望四方安全對話成為確保印度洋與周邊地區航行自由和自由航行行動的制度。

印度人報（The Hindu）報導，拉瓦特（Bipin Rawat）昨天視訊出席美國印度戰略夥伴論壇（U.S. India Strategic Partnership Forum）指出，四方安全對話（Quad）是一個很好的安排，可以確保印度洋地區和周邊所有地區擁有完全的航行自由，不必擔心任何國家獨占這片海洋。

他強調：「我們亟欲確保擁有完全的海空航行自由。」

中國不斷於東海、台海、南海、中印邊境擴大軍事武力，威脅周邊國家，尤其在南海多個島礁興建軍事基地，試圖把南海變成中共解放軍控制的內海，美國、印度、日本和澳洲組成四方安全對話，希望維持印太地區的航行自由與和平穩定。

中印部隊自5月初在拉達克東部爆發衝突與對峙，迄今仍零星衝突不斷，拉瓦特表示，自中印雙方1993年簽署邊境管理協議以來，協議一直不斷修正；但最近，「我們看到中國部隊採取了一些侵略行動，但我們（印軍）有能力以最適當的方式來處理對方的行動」。

▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印部隊在拉達克東部零星衝突不斷。（圖／達志影像／美聯社）

不過，拉瓦特並未就拉達克東部最近陷入的僵局與新一輪衝突發表評論。

拉瓦特強調，中國在西藏自治區的基礎建設、高速公路改建及戰略性鐵路發展，還有中國最近推動的軍事改革、組編戰區司令部提高中國協同作戰能力，都受到監控，在設計印度未來軍事戰略時，考慮上述改變的影響。

他說，在某些領域，尤其是高海拔作戰，印度存在發展戰略不對稱的機會。

談到中國與巴基斯坦在巴基斯坦控制克什米爾的經濟合作及中國持續在軍事、經濟和外交上支持巴基斯坦，拉瓦特表示，這對印度北方和西部前線協同作戰構成威脅；為彌補這一點，印度軍方已制定應對主要戰線和次要戰線的戰略。

拉瓦特指出，印度已專門指定部隊並構思戰略，以因應印度在中國與巴基斯坦邊界同時出現的威脅。

除了中印邊界衝突外，巴基斯坦也在印巴控制線（LoC）與印度部隊交火，拉瓦特說，印度軍隊採取充分的預防措施，以確保巴基斯坦這類冒險行動遭遇挫敗，「他們如果嘗試任何冒險行動，都會蒙受巨大損失」。

被問到印度與美國的合作，拉瓦特說，印度與美國建立夥伴關係，近來已達成幾項協定，改善雙邊戰略合作，如印度與美國2018年簽署通訊相容與安全協定（COMCASA），讓印軍更能了解印度洋地區的海上活動，印度尋求從美國獲得資訊共享和高科技戰場系統，讓印軍加以利用維持優勢。

►實控線「情勢緊張」…印陸軍司令：已做預防性部署　軍隊士氣高昂
►印度「首度進攻行動」　夜襲班公錯南岸...國防部長：談和沒用！
►共軍中印邊境「二度受挫」！兩國防長將見面　盼從對峙熱點撤軍

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
加利吹哨者曝！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」...累
買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」　當地人揭真相
全台「各地整天有雨」時間點出爐！　周末涼爽像初秋
慘遭婆婆霸凌11年！她僅1次「和閨蜜聚餐」還被罵　現世報曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

蓬佩奧指控「中國剝削美國」40年卑躬屈膝　華春瑩：撒謊成性！

2歲亞契成凱特「報復手段」？　哈利夫婦豪砸千萬歐元護子

喀什米爾火線　4天內印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

強行禮拜糗大了！厚臉皮染疫牧師遭市府「求償5億」...賠到脫褲

憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

拖進陰森樹林蹂躪…小妹公園獨自如廁出意外　遛狗男女成關鍵

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

蓬佩奧指控「中國剝削美國」40年卑躬屈膝　華春瑩：撒謊成性！

2歲亞契成凱特「報復手段」？　哈利夫婦豪砸千萬歐元護子

喀什米爾火線　4天內印度兩軍官在實控線遭狙擊手射殺

強行禮拜糗大了！厚臉皮染疫牧師遭市府「求償5億」...賠到脫褲

憂「中、巴」兩面夾擊！　印國防參謀長：已指定部隊構思戰略

協助伊朗規避石油禁運！美制裁11外企3高階主管

拖進陰森樹林蹂躪…小妹公園獨自如廁出意外　遛狗男女成關鍵

鬼月雷公無情劈！北韓官媒教人民逃難守則「往高處躲」：雙手摀耳

搬新家第1天！消防員遠赴邊境救火　回來發現「妻＋3孩燒成焦屍」

一天2杯飲料！20多歲B奶妹「暴升2罩杯」…確診罹癌了

超嚴購屋令發威！1個月後深圳掛牌量「大跌13.9%」　9月最新熱度曝

《摯愛的》殺青！胡一天全黑勁裝帥炸　網驚3要角換人演

加利吹哨者曝光！女藥師身邊「疊滿Carry Mask」累癱：賊星該敗…貪啦

蔡依林新髮型曝光！　「超前衛髮色」網一看傻了：我的媽啊

渣夫染菜花「揪出小四是超兇人妻」　網洩不雅片…1顆痣洩證據！

被控拒罰違規藥局涉圖利　桃園2衛生局前副局長...這理由無罪

不斷更新／郭阜林適時二壘安　1局統一2比1樂天

探討死刑犯人權　陳菊：受害者的正義很重要，但生命只有一次

結婚2天「婆婆殺出」逼問兒：要我還是她？　新婚妻獨飛回家崩潰

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

活牛貨輪船難　航跡：直撞颱風眼

即／美股道瓊狂洩807點　那指跌近5%

衝刺砍警！她下秒遭連開4槍身亡

27歲母狠殺5子女　最小僅1歲

別再過來！59歲英勇男大吼徒手「阻車墜河」

即／羅伯派汀森傳染疫　新版「蝙蝠俠」停拍

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

媽才剛踏出門…噁男「割喉14歲嫩妹」血泊姦屍

美警逮捕面罩套頭　非裔男1周後亡

搜救犬聞到　貝魯特還有生還者！

特斯拉連3天下滑！跌幅超越18%

金正恩煞到她！川普：去北韓為國奉獻

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

曼谷DJ入獄確診　泰國零病例破功

更多熱門

相關新聞

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

打爆北韓！南韓研發地對地飛彈能「一桿進洞」

為應付北韓的軍事威脅，南韓當局日前在官網上公開一系列相片，表示近期已完成「韓國型戰術地對地飛彈」（KTSSM，Korean Tactical Surface to Surface Missile），宣稱即使目標遠在100公里外，也能精準打擊、一桿進洞，並直搗黃龍，炸毀北韓所引以為傲的逃難坑道。

陸：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

陸：渤海海峽、黃海北部執行「軍事任務」

爆解放軍「首接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜

爆解放軍「首接近夏威夷」軍演！　環時：消息不靠譜

實控線緊張　印陸軍司令：已做預防性部署

實控線緊張　印陸軍司令：已做預防性部署

共軍中印邊境受挫後　2國防長會面

共軍中印邊境受挫後　2國防長會面

關鍵字：

中印中印衝突中印邊境解放軍軍武國際軍武四方安全對話巴基斯坦

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面