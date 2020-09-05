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中印衝突後「層級最高」防長會晤！　魏鳳和：責任完全在印方

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▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

中印關係劍拔弩張，雙方敲定舉行衝突以來層級最高的防長會晤。據《新華社》今（5）早消息，中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和於4日，與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在俄羅斯莫斯科舉行了會晤。

據報導，魏鳳和正在莫斯科參加上海合作組織、獨立國家聯合體、集體安全條約組織成員國國防部長聯合會議，並於4日與參會的印度國防部長辛赫舉行會晤。

▲▼ 中印國防部長會晤 。（圖／翻攝自推特／＠Rajnath Singh）

▲ 會晤現場 。（圖／翻攝自推特／＠Rajnath Singh）

魏鳳和表示，近期兩國兩軍關係因邊境問題受到嚴重影響，兩國防長面對面就有關問題坦誠交換意見十分重要。造成當前中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方。中國的領土一寸也不能丟，中國軍隊完全有決心、有能力、有信心維護國家主權和領土完整。雙方應認真落實習近平主席和莫迪總理達成的重要共識，堅持通過對話協商解決問題。

魏鳳和指出，希望印方嚴格遵守雙方達成的一系列協定協議，切實加強對一線部隊管控，不越過當前實控線進行挑釁，不採取任何可能引發局勢升溫的舉動，不刻意炒作和傳播負面信息。雙方應著眼中印兩國關係和地區和平穩定大局，共同努力、相向而行，推動當前事態盡快降溫緩和，維護中印邊境地區的和平與安寧。

▲▼印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

▲印軍在中印邊界增防。（圖／路透）

辛赫表示，當前形勢下，邊境和平穩定對雙邊關係至關重要，應保持雙方軍事、外交等各層級對話管道暢通，通過對話協商和平解決問題。希望雙方採取負責任態度，盡快實現一線部隊全面脫離接觸，避免採取使局勢升級或複雜化的舉措，不使分歧成為爭端，推動兩國兩軍關係盡快回到正軌。

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