iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

▲iPhone 12 傳僅有一款支援 5G 毫米波。（圖／取自EverythingApplePro）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果 iPhone 12 全系列都會支援5G，應該是確定的事了，不過外媒《Fast Company》報導，全系列中只有頂規的 iPhone 12 支援最快的5G毫米波（mmWave），供應鏈說法，這並非關產品策略，而是考量手機本身規格的關係。

目前手機幾乎僅能支援Sub-6的5G，並沒有支援毫米波，若傳聞屬實，蘋果有望成為市場第一個支援5G毫米波的品牌。

Sub-6 5G與5G毫米波的差別在哪裡呢？簡言之，它擁有更高頻的網速，但相對部署訊號的成本也來得更高。Sub-6 5G速度雖然較慢，但每個基地台覆蓋的範圍更廣，支撐更多用戶，因此更具成本效益。

據供應鏈消息指出，5G毫米波需要較大的手機，才有空間容納支援毫米波的特殊天線設計，新系列 iPhone 僅有頂規的 iPhone 12 Pro Max 才有辦法支援5G毫米波，且可能只有在美國、韓國和日本才會推出支援5G毫米波的 12 Pro Max。

然而，天風證券分析師郭明錤並不看好5G毫米波 iPhone 的銷量，他預測今年蘋果僅會推出 400～600 萬支，主力仍會集中在Sub-6 5G機型。

此外，先前 Wedbush 分析師曾表示，蘋果將會在明年2月左右推出僅支援4G的新 iPhone，價格會比 iPhone 12 機型更便宜。

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