　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲iPhone 12。（圖／取自EverythingApplePro）

▲iPhone 12 傳僅有一款支援 5G 毫米波。（圖／取自EverythingApplePro）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果 iPhone 12 全系列都會支援5G，應該是確定的事了，不過外媒《Fast Company》報導，全系列中只有頂規的 iPhone 12 支援最快的5G毫米波（mmWave），供應鏈說法，這並非關產品策略，而是考量手機本身規格的關係。

目前手機幾乎僅能支援Sub-6的5G，並沒有支援毫米波，若傳聞屬實，蘋果有望成為市場第一個支援5G毫米波的品牌。

Sub-6 5G與5G毫米波的差別在哪裡呢？簡言之，它擁有更高頻的網速，但相對部署訊號的成本也來得更高。Sub-6 5G速度雖然較慢，但每個基地台覆蓋的範圍更廣，支撐更多用戶，因此更具成本效益。

據供應鏈消息指出，5G毫米波需要較大的手機，才有空間容納支援毫米波的特殊天線設計，新系列 iPhone 僅有頂規的 iPhone 12 Pro Max 才有辦法支援5G毫米波，且可能只有在美國、韓國和日本才會推出支援5G毫米波的 12 Pro Max。

然而，天風證券分析師郭明錤並不看好5G毫米波 iPhone 的銷量，他預測今年蘋果僅會推出 400～600 萬支，主力仍會集中在Sub-6 5G機型。

此外，先前 Wedbush 分析師曾表示，蘋果將會在明年2月左右推出僅支援4G的新 iPhone，價格會比 iPhone 12 機型更便宜。

＃ 對面的女孩看過來～～

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

3C史上最艱難抉擇！　蘋果 iPhone 12 vs. 三星 Note 20　高階機王巔峰對決

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
加利牆上驚見5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆重施故技
「神秘工作」月休4天月薪1500元　PO網被老闆怒嗆：爆什麼
翹臀妹穿小三角「露蛋外拍」　溜娃爸看呆：這兒童遊戲區
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12「九月登場」爆夢碎！晶片大廠洩玄機　真正發表時間曝

報復性國旅啟動！Sony全新智慧降噪耳機　把聽覺旅程升級頭等艙

Google Maps 更新流量預測！　提高抵達時間的準確度　首波城市含台中

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

TikTok出售案添變數　白宮幕僚長：川普政府打算封殺更多陸App

讓待辦事項變有趣　Fourdesire推新作《記事探險》

LINE原創市集名人堂前10得主曝光　「無所事事小海豹」晉升最快

AirTags 將與第一波 iPhone 12 共同亮相！　可望於10月發布

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

取名超重要！她分析動漫真實名稱「神奇寶貝➞虐待動物」台下笑翻

「醫好了也沒用」醫生勸換工作 大胃王職傷重:考慮退出YT圈

進入宇宙？實測真空機玩轉物品　棉花糖瞬間腫大、可樂像「沸騰」

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

iPhone 12 僅有一款是「5G極速款」！　它才能支援5G毫米波

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12「九月登場」爆夢碎！晶片大廠洩玄機　真正發表時間曝

報復性國旅啟動！Sony全新智慧降噪耳機　把聽覺旅程升級頭等艙

Google Maps 更新流量預測！　提高抵達時間的準確度　首波城市含台中

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

TikTok出售案添變數　白宮幕僚長：川普政府打算封殺更多陸App

讓待辦事項變有趣　Fourdesire推新作《記事探險》

LINE原創市集名人堂前10得主曝光　「無所事事小海豹」晉升最快

AirTags 將與第一波 iPhone 12 共同亮相！　可望於10月發布

從媽戶頭匯錢！幫買9200萬房地給孩子　符合1要件被課430萬贈與稅

健身房同事吃飯「掉飯粒」　他推人壓肩勒頸...強制罪判罰4萬

只能摸我！醋包柴「鯊魚繞」路過　萌開飛機耳卡位奴才手

日職／火腿4分大局擊敗西武　王柏融沒機會代打

黃偉哲以口罩國家隊為榮　台南康那香口罩百分百在地MIT

中職／二軍不能完全反映實力　雷艾斯一軍初登板不擔心

中職／翁瑋均拚10勝土投大戰猛威爾　先發打序出爐

加利牆上掛5招「陰黑發財秘笈」！等下波疫情爆發再重施故技

「環頸雉」驚喜現身稻田！間諜式步伐逼近　青農：來了新朋友

美國寵物店告示牌「不能給永遠我們就不適合」　網讚爆

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

3C家電熱門新聞

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

iPhone 12爆延後發表！晶片廠洩玄機

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

蘋果秋季 6 樣新品全購齊　果粉荷包恐失血破 8 萬！

iOS 14傳9月亮相！果粉敲碗「8強大功能」要來了

調查機構：新機推出後　二手iPhone 11價恐砍半

Google Maps 更新流量預測！　提高預定抵達時間的準確度

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

Sony智慧降噪耳機　把旅程升級頭等艙

iPhone 11最受歡迎！2020熱門機款「出貨量Top10」曝光

iPhone 12 要來了！　外媒曝10月下旬與 Apple Watch 6 一同問世

3C史上最艱難抉擇！　iPhone 12 vs. Note 20　高階機王巔峰對決

群聯電子推出QLC SSD儲存方案

更多熱門

相關新聞

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

iPhone 12 預估起價 23,000 元！　全系列容量首發價格曝光

蘋果近年將價格壓得更低，試圖藉由砍價來拓增銷售量，國外一些爆料人士對於 iPhone 12 的售價傳聞又有了新的消息，不過在容量及售價的預測仍有些許落差，價差在50～100美元之間。究竟 iPhone 12 系列各種容量的售價分別落在多少呢？

iPhone 12爆延後發表！晶片廠洩玄機

iPhone 12爆延後發表！晶片廠洩玄機

亞太電5G策略結盟遠傳

亞太電5G策略結盟遠傳

遠傳與亞太電拚5G共頻共網

遠傳與亞太電拚5G共頻共網

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

關鍵字：

蘋果AppleiPhoneiPhone 125G

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

嫩爸接高中女兒放學被誤認情侶　老師跟媽媽告狀

買120包蜜餞！闆娘跩嗆「妳看起來像代購」

25歲正妹哭求復合...渣男喊價40萬　她絕望輕生

短裙妹護男友！路邊纏鬥2男被讚翻

南投4歲女童遭埋！光頭男拉她進巷子…拎箱子出來

看「婆婆殺了我」二伯感觸超深！

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

《黑澀會》米奇「宣布離開台灣」

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

蔡依林染「超前衛髮色」　網看傻：媽啊

陳文杰假動作　富邦開心後傻眼

台南豆花伯推餐車叫賣！客人嫌貴點完落跑

普渡關籠6柴！網見反差景象笑噴

南投女童最後身影！光頭男粗暴拉「小腳懸空」

Jessi脫稿提問：哥抽菸嗎？　「戒菸大使」金希澈崩潰了

更多

最夯影音

更多
在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見

在火葬場討生活！他「無畏鬼神」　堅持要對得起良心：老天看得見
林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

林心如送女兒上幼稚園「偷掉兩滴淚」　一直被傳跟霍建華婚變：我也覺得奇怪！

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

陸製337萬口罩混充MIT！　國家隊老闆曝內幕：快把我踢出

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

薔薔辯論狂嗆「妳那麼沒價值嗎」超失控　沈玉琳收視破1...和Melody比基尼遊瑞光路

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面