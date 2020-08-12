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這一款 iPhone 12 傳延至明年2月！　秋季可望分成兩波發布

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▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

▲iPhone 12渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）

記者謝仁傑／綜合報導

Wedbush 多位證券分析師表示，蘋果可能會在明年初發布4G版本的iPhone 12，價格上將會更實惠。據外媒《Business Insider》報導，Wedbush 最初認為蘋果會在秋季推出多款4G和5G的 ‌iPhone 12，現他們預估4G版本可能在明年2月左右才會發布。

Wedbush 分析師表示，僅支援4G的版本可能會在2月左右推出，價格會比 iPhone 12 5G機型更便宜，預估約在800美元（約新台幣23,520元）左右；此外，某些5G機型可能也會低於1000美元，其它價格則與 iPhone 11 Pro 接近。蘋果為了追求更加廣泛的客群，不斷地降低設備價格，試圖擺脫高價位路線。

iPhone 12 系列共有5.4吋、6.1吋和6.7吋三種尺寸、四款機型，皆配備OLED，兩款一般型號搭載雙鏡頭，另外兩款Pro型號則搭配更高端的三鏡頭。

先前有報導指出，iPhone 12 系列四款可能不會都在同一時間發布，雖然都會在今年推出，但有消息指會分成兩次發布。

蘋果第三季財報電話會議上，財務長 Luca Maestri 親自證實，預計今年發布 iPhone 的時間會較往年還晚。

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