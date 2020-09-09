彭博：蘋果9/16發表會重點在Apple Watch　iPhone下月才會登場

▲Apple發出2020秋季新品發表會邀請函。（圖／翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果昨（8）日晚間釋出秋季發表會邀請函，外界普遍認為新一代iPhone系列機款將在此次活動中發表，不過爆料蘋果消息準度較高的《彭博》記者Mark Gurman推斷，該發表會將著重於新款Apple Watch，iPhone可能不會亮相。

蘋果秋季新品發表會將於台灣時間16日凌晨1點登場，邀請函主視覺為藍色，可能暗示新品將以「藍色」為主。不過果粉可能要失望了，Mark Gurman稍早撰文指出，從此次活動的標語「Time Flies」推斷，活動應與Apple Watch有關，而新一代iPhone則將延後至10月發表。

此說法與推特爆料人士Jon Prosser稍早的推文不謀而合，他認為，這場活動將會以Apple Watch Series 6為主，並會推出一款新的10吋iPad。由於iPhone 12「尚未準備好」，預計將在10月發表。

Mark Gurman也在報導中指出，iPhone及iPad的作業系統更新預定將於本月釋出，至於Apple Watch、Apple TV及Mac的作業系統更新則將在秋季發布。

此外，他也透露蘋果正準備推出一款低階Apple Watch，以及有著與iPad Pro相同全平面（edge-to-edge）螢幕的iPad Air。與此同時，蘋果正在開發一款較小的HomePod及全罩式耳機，預計將於今年底推出。