Apple 官網藏驚人彩蛋！　9/16 秋季首波發表會直播看這裡

▲Apple 秋季首波線上發表會將於台灣時間 9 月 16 日進行。(圖/Apple官網)



記者謝仁傑/綜合報導

蘋果終於在官方網站正式揭開首波線上發佈的時間了!發佈日期將在台灣時間 9 月 16 日凌晨一點,根據外媒先前推測,首波新品應會出現 Apple Watch 與 iPad, iPhone 12 可能還得再等等。

倒是蘋果營銷高級副總裁 Greg Joswiak 在推特上發布了 AR 彩蛋,影片中可以看到主題色的蘋果圖標變成「9.15」的字樣。值得注意的是,蘋果官網也在 Apple Event 之中,加入這個 AR 體驗,果粉們可以用手機點擊畫面上的藍色蘋果圖標,就可以進入擴增實境,就會看到與 Greg Joswiak 影片中相同的體驗。

See you in 7 days! #AppleEvent pic.twitter.com/zDXneII5di