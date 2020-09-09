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Apple 官網藏驚人彩蛋！　9/16 秋季首波發表會直播看這裡

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▲Apple,蘋果。（圖／Apple官網）

▲Apple 秋季首波線上發表會將於台灣時間 9 月 16 日進行。（圖／Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果終於在官方網站正式揭開首波線上發佈的時間了！發佈日期將在台灣時間 9 月 16 日凌晨一點，根據外媒先前推測，首波新品應會出現 Apple Watch 與 iPad， iPhone 12 可能還得再等等。

倒是蘋果營銷高級副總裁 Greg Joswiak 在推特上發布了 AR 彩蛋，影片中可以看到主題色的蘋果圖標變成「9.15」的字樣。值得注意的是，蘋果官網也在 Apple Event 之中，加入這個 AR 體驗，果粉們可以用手機點擊畫面上的藍色蘋果圖標，就可以進入擴增實境，就會看到與 Greg Joswiak 影片中相同的體驗。

▲蘋果發表會。（圖／記者謝仁傑攝）

▲僅限手機的 AR 體驗彩蛋。（圖／記者謝仁傑攝）

蘋果除了在 7 月底，由財務長親自表示 iPhone 12 將會較往年的發佈時間晚之外，對於其他產品的發佈時間皆沒有正面回應。

昨日終於在官方網站上，正式宣布首波線上發佈時間，同時也在 Youtube 平台預先開設了直播頻道。

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