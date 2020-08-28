3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

▲2020年秋季，蘋果、三星兩大機王對決。（圖／ETtoday資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

秋季發表會通常是各大手機廠牌一年之中的重頭戲，今年蘋果的 iPhone 12 系列和三星的 Galaxy Note 20 系列，堪稱2020年的兩大高階機王。Galaxy Note 20 系列已經上市，不過 iPhone 12 系列卻還沒發表，追求CP值而不追求品牌的消費者，究竟選擇哪一款手機呢？

iPhone 12 全系列傳聞會在10月和11月分兩波推出，具體的機王評測對決只能等到那個時候了！然而有些消費者實在忍不住機王的誘惑，因此暫時先將傳聞中的 iPhone 12 資訊與 Galaxy Note 20 做個比較。

配備容量與價格



兩大廠牌的高階新機都支援5G，價格基本上不會有太大區別。Galaxy Note 20 的 256 GB 機型起價為新台幣35,900元，而同階級的 iPhone 12 Pro 起價傳在 999～1,049 美元（約新台幣29,900～30,900元），但按照慣例在台灣上市通常又會再高一些，因此兩款手機在價格上落差應該不出 2,000～3,000 元。

Galaxy Note 20 配備 8GB RAM 和 256GB 容量，沒有 microSD 卡插槽，若要升級容量，則要購買 Galaxy Note 20 Ultra；iPhone 向來也沒有支援 microSD 卡插槽，可想而知，今年應該也不會。

外觀設計和顯示器

沒有意外的話，iPhone 12 應該會回歸 iPhone 5 的經典方邊造型，除此之外會保留整體外觀；Galaxy Note 20 看起來很像今年推出的 Galaxy S20，有一個 S Pen 插孔，背面的鏡頭組比之 Note 10 要寬，而 Galaxy Note 20 Ultra 顯示器邊緣則較 Note 20 更彎曲。

在顯示器的部分，基本上兩款終極機王，iPhone 12 Pro Max 和 Galaxy Note 20 Ultra 的尺寸差異也不大，僅有0.2吋的差別。

高段的螢幕更新率

基本上現在高階手機最備受討論的重點就是螢幕更新率了，這會影響到滑動操作，也會讓遊戲和觀看影片更加流暢，在一些需要較高規格的遊戲上更是如此。

Galaxy Note 20 Ultra 具有自動調節 120Hz 的顯示螢幕，它會根據用戶使用手機的用途自動切換螢幕更新率，Note 20 則僅支援 60Hz；iPhone 12 系列前陣子也傳出似乎在 iOS 14 版本中，發現了有可以調整螢幕更新率的選項，看來沒有意外的話，最高階的 12 Pro Max 應會配備這項前瞻功能，至於 12 Pro 就不一定了。

▲iPhone 12 渲染圖。（圖／取自svetapple.sk）



電池壽命和充電效率

三星希望透過增加電池電量來獲取消費者的心，Galaxy Note 20 提供4300 mAh的電池，相較於前一代 Note 10 的3500 mAh提升了不少，Note 20 Ultra 則使用了4,500 mAh電池。

經測試後，當 Galaxy Note 20 Ultra 把螢幕更新率鎖定在60Hz的時候，可以持續10小時26分鐘的通話時間，而啟用120Hz後，電池壽命縮短剩約8小時。

蘋果從來好像都不怎麼關注電池容量，不過就 iPhone 11 Pro Max 來說，通話時間也可以持續近12個小時，iPhone 11 可以撐10.5小時，iPhone 12 Pro 機型顯然比 11 Pro 更大，當然也可以放入較大的電池，相信續航力應該也不至於太差。

就 Galaxy Note 20 和 iPhone 12 Pro 的充電速度來說，三星聲稱 Note 20 可以在30分鐘內充回50％的電力，經測試後中，Note 20 Ultra 達到了56％。儘管目前有傳言指出，iPhone 12 Pro 不再附贈充電器和耳機，但聽說在充電線上改為編織線，可望更加堅韌，具備更好的充電速度。

軟體系統和特殊功能

蘋果即將上線的新系統 iOS 14，做了許多更動和改善，新系統能讓用戶在整體操作上更加流暢，更增添了許多新功能；Galaxy Note 20 搭載 Android 10 系統，Android 11 目前還在開發中，可能要到明年初才能在 Notes 20 系列上使用。

相較 iPhone 12，附有 S Pen 是 Note 20 一個很大的優勢，S Pen 是三星平板強大的配件，近年來三星擴展了 S Pen 的功能，增加了藍牙連接與轉錄功能。三星提高了 S Pen 的反應速度，在 Note 20 上延遲時間已縮短至26毫秒，Note 20 Ultra 更僅有難以察覺的9毫秒延遲，感覺就像在紙上書寫一般。

▲Galaxy Note 20 系列目前的性能測試普遍獲得極高的評價。（圖／記者林敬旻攝）



iPhone 12 Pro 與 Galaxy Note 20 巔峰對決的關鍵，應該還是取決於哪款手機可以提供更優秀的顯示器，以及哪款手機可以拍攝出更好的照片。目前基於對 Note 20 Ultra 的性能測試，iPhone 12 Pro 可以說是面臨著巨大的挑戰。

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