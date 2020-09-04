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加利口罩3月違規「這兩天才知道」　陳時中曝「洗產地」可能性

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▲▼陳時中出席臺灣國際人權影展開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中鬆口透露加利「洗產地」可能性。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬片陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，而該公司被爆在3月就違規，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日表示「這兩天才知道」；另外界質疑該公司在大陸「洗產地」偽冒成MIT出售一事，他也鬆口透露「可以這樣說」，但也強調，「目前就讓檢調去調查得更清楚」。

陳時中今（4）日下午出席「2020年臺灣國際人權影展」開幕記者會，媒體問及關於口罩國家隊「加利科技」被食藥署查獲拿非醫用口罩，混充實名制醫用口罩銷售一事，是否會擔心台灣品牌因此崩盤？陳時中回應，這並非台灣品牌出問題，而是中國製口罩混淆視聽出了問題，因此目前就將此事追查清楚，繼續維持國家隊的榮耀。

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而外界也爆料，加利科技此次從「安徽安景瑞」進口口罩，很有可能就是老闆林明進在大陸開設的公司，等於可能轉了一圈洗產地，再偽冒成MIT出售，「這部分究竟是巧合？還是要洗產地？」陳時中針對洗產地說法回應「可以這樣說」，但也表示就讓檢調去調查更清楚，目前行政調查都在進行，而法律相關就讓檢調進行。

陳時中也提到，目前市面上仍有中國製口罩，我們很多東西都是中國製，並沒有全面禁止，只是說疫情期間有人擔心品質問題，希望讓民眾能選擇台灣製造、品質較好的口罩，才會研議逐片標示MIT，這部分已經在做相關討論和研議，但還牽涉到製造工廠要換鋼印等等，需要一些時間，屆時會公開跟大家說明，希望大家不用心急。

加利科技今年3月就被查獲違規，試圖闖關印有MIT的口罩遭攔截，陳時中上午出席活動時指出，那時候主要是關務處理，調查、退運也罰錢，並未和指揮中心通報，就當成一般海關查緝來做。

指揮中心物資組組長蔡壽洤今日下午在記者會上也坦言，當時裁罰9萬元，但因加利科技放棄進口，並未流入市面。他說，口罩進口的管制措施，疫情期間在物資組成員有標檢局、貿易局、海關關務署以及衛福部、工業局等相關同仁，大家各自分工範圍裡還是有去查獲，但在處理過程中，因為已經在海關攔截沒有流入市面，「原則上指揮中心我們就沒有去報告。」

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