美豬可吃一輩子？　陳佩琪嗆陳時中辛酸：要有行醫風骨

▲柯文哲妻子陳佩琪針對美豬問題槓上衛福部長陳時中。（圖／柯文哲辦公室提供）

記者蕭羽耘／台北報導

蔡政府開放美豬、美牛進口風波持續延燒，衛福部長陳時中日前脫口，「美豬吃一輩子都不會怎麼樣」惹議。對此，台北市長柯文哲妻子陳佩琪3日晚間槓上衛福部，狠批拿健康去國際兜售，換取不知實體內容的國際地位，「聽來辛酸，從醫就該有行醫人的風骨」。

針對瘦肉精爭議，陳佩琪在臉書砲轟陳時中，她表示，沒人願意吃殘留有害物質的食物，除非鬧飢荒或沒吃這個會餓死， 但現在台灣情況顯然不是這樣，若勉強說開放是要跟國際接軌，也應該接軌先進文明國家如歐盟。

陳佩琪暗酸，雖然有人（陳時中）一直強調每天要吃多少，連續吃幾年才會有害，但光看「不給學童吃含瘦肉精的肉品」，「國內豬隻禁用」這兩點，就知道這東西的確有害了。

陳佩琪嗆聲，醫學的觀點，要吃多少才會罹病，每個人的感受不同，別再提出叫人「連續吃三個月了」的這種要求了， 這種要求不應該，也不該去答應，特別是管理民眾健康的衛福部大家長。

她認為，衛福部應戮力守護民眾健康，要教導民眾健康飲食的概念，不該以自身當實驗品，特別是這種影響通常是長遠才會顯現出來，就算有人天賦異稟， 連續吃幾年都不會怎樣，但也不代表全台灣人都跟你（陳時中）一樣。

至於綠營曾表示進口肉品可換取國際地位，陳佩琪說，衛福部要守護民眾健康，應該對食品把關更嚴格才對， 而不是將民眾健康拿去國際兜售，去換取不知什麼實體內容的「國際地位」。

她最後更狠批，這種話由一個管理大家健康的衛福部長口中說出，聽來辛酸，從醫就該有行醫人的風骨，專業部門的部長應該專業多一點， 政治性格少一點，政策還是要以國人的健康為最大懸念，否則任何政策都會讓人覺得是和利益團體交換、妥協的結果。