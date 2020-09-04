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陳時中怒嗆加利老闆：犯法在先，說一些五四三

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▲▼陳時中出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式。（圖／記者黃國霖攝）

▲陳時中回應加利公司口罩一事。（資料照，記者黃國霖攝）

記者李佳蓉／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。加利公司負責人林明進3日晚間接受訪問，堅持進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」，也指控政府欺騙廠商，他更遭到衛福部官員威脅，如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。指揮官陳時中今受訪時痛批加利老闆：「犯法在先，說一些五四三」。

陳時中上午出席社家署活動，被記者問到加利公司「混充大陸口罩」一事，他認為老闆有自己的看法，當初口罩從118萬片大家分頭努力非常辛苦，不管是從機具購買、組裝，到後來國軍也加入幫忙，很快達到將近2000萬片，「我們也顧及到廠商裡面，相關可能在這邊疫情漸緩，國外有急迫需要，我們完全用捐贈這也不是辦法，希望開放給廠商可以去外銷，應該6/9我們就宣布徵用片數就到800萬片，這樣情況每家廠商基本上根據他的產能已經可以產出的，每家我們大概以47%標準，他原來生產100萬片繳100萬片，變成繳47萬片，用800萬片來徵用。」

請繼續往下閱讀...

陳時中接著說，顧及國外需要、國內疫情相對趨緩，800萬片不要求他立刻來繳交，不是每天繳交，「讓他隔一段時間才來徵，第一階段把6月本來要繳交的、延到7月、甚至可以延到8月，希望大家工作量能不要過度負荷，也能顧及我們市場的需要，國外一些外銷需要，這些都不斷開會討論，尋求廠商也體諒他們各方面的需要，所做出來的決定。」

▲▼混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩　加利老闆：對得起百姓。（圖／東森新聞）

▲加利老闆昨日受訪時駁斥「人家說黑心，我絕對不同意！」（圖／東森新聞）

陳時中更說出重話，「（加利老闆）現在不能再用這樣藉口，說所謂工作量或是其他問題，事實上他在市場上也有在販售，不能混淆視聽。」甚至認為老闆對人民防疫心理造成恐慌，都是非常不對的事情，近幾個月大家不斷努力，質疑老闆「犯法在先，還出來說一些五四三，這樣哪對？」。

至於是否撤銷藥證，陳時中表示，基本上第一個動作不要讓「混充口罩」流到市場，已經勒令加利公司停工，也不准再出貨。

「加利科技有限公司」以陸製非醫用口罩混充實名制口罩，流通於新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區與宜蘭縣，以及少數分配於台北市藥局，因此食藥署呼籲，若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日，於販售實名制口罩之藥局或衛生所進行換貨。

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