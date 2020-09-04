陳時中強調「放棄人權損失更慘重」　揭露確診者不等於安全

▲陳時中今（4）日出席「2020年臺灣國際人權影展」開幕記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

陳時中今（4）日出席「2020年臺灣國際人權影展」開幕記者會，談到關於醫療人權議題表示，醫療執行有時候也會對社會帶來傷害，例如人們面對病毒都會希望「移除、隔離」，像是希望把HIV患者或新冠肺炎確診者標示出來，加以隔離、移開，但這中間關乎著人權，強調「不能放棄人權，否則我們會損失得更多」，如何將人權融入醫療和生活，是值得大家一起思考的議題。

「2020年臺灣國際人權影展」今（4）日於臺北光點華山電影館盛大開幕，影展主題包含「醫療人權、「國際移動」2大專題，以及「年度精選」影片，精選國內外14部作品。

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陳時中出席開幕記者會表示，之所以特別來參加，是為了「醫療人權」議題，醫療給大家很大的幫忙，讓身體健康，而「平等健康權」也至關重要，健保就是架構在這概念裡，他希望社會能深化「平等健康權」的討論和明瞭這重要性。

他也談到，醫療進步有時也會帶來痛苦，例如藥物費用的增加，國家可能負擔沈重，該怎麼攜手大家平衡和解決這個問題是值得討論的。另外也提到，醫療有時也會對社會帶來傷害，例如在疫情期間限制大家的自由。

陳時中說，所有人面對疾病或病毒，都希望能將之隔離、移開，但在這過程中，對人權有無損害？他舉例像是HIV病毒，很多人都希望能將感染者標示出來，大家不要接觸就安全了；就像COVID-19一樣，大家都想把確診者標示出來，以為就安全了，但強調「人權不能放棄，否則會損失得更嚴重」。

他希望大眾思考，「不是單純把不要的東西隔離在一邊，而是如何能共融共存？」更表示如何將人權融入醫療和生活，是值得我們共同思考的，當社會有好的文化底蘊，就會有更好的思維與政策。

▲衛福部長陳時中、文化部長李永得（前排左一）出席臺灣國際人權影展開幕式。（圖／記者呂佳賢攝）

文化部長李永得也說，如今在全世界疫情嚴重情況下，台灣能以電影推廣人權教育非常難得，這是由於台灣防疫良好，藉此機會感謝陳時中部長，也感謝國家人權博物館策劃。他提到「2020年臺灣國際人權影展」選片有三大主題，包括「醫療」、「移動」（移工及難民），還有永遠會關注的「轉型正義」，共計58場巡迴，各地都能看到，希望藉此機會讓大眾深思，「人權與文化幾乎是同義詞」，透過影展更了解及關心台灣社會。

「2020年臺灣國際人權影展」將於9月4日至6日在臺北光點華山電影館、9月24日至27日在高雄的高雄市電影館舉行，10月1日至11月15日期間則將進行全臺聚落串聯放映活動，共計58場巡迴，讓今年度的議題作品更深入一般大眾生活。更多內容及系列活動，請至人權影展官網最新消息（https://tihrff.nhrm.gov.tw）查詢，或追蹤人權影展臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tihrff）。