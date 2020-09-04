加利稱「工業口罩防護率99%」！陳時中：違法在先，不會檢測

▲陳時中強調不會檢測加利的混充大陸製口罩。（資料圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。加利公司負責人林明進3日晚間接受訪問，堅持進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」，對此指揮中心指揮官陳時中對此表示，「違法在先，我們不會檢測」。

陳時中上午出席社家署活動，被記者問到加利公司「混充大陸口罩」一事，老闆堅稱自己進口的錄製口罩防護率達99%，歡迎各界檢測，陳時中回應， 基本上這間公司就是違法，「非法的東西我們不會再去檢測」，強調今天並非品質的問題，而是廠商違法，不合乎指揮中心規定，且嚴重破壞口罩國家隊的信心，甚至對民眾防疫上造成恐慌，「大家都違法在先，我們檢測在後的話，社會就亂了。」至於加利指控當初被騙簽空白合約，陳時中說，可能要跟物資組了解，但一般來說合約應該都很清楚。

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陳時中提到，當初口罩大家分頭努力非常辛苦，不管是從機具購買、然後組裝，到後來國軍也加入幫忙，很快達到將近2000萬片，「我們也顧及到廠商裡面，在這邊疫情漸緩，國外有急迫需要，我們完全用捐贈不是辦法，希望開放廠商可以外銷，應該6/9我們就宣布徵用片數就到800萬片，這樣情況每家廠商基本上根據產能已經可以產出的，每家我們大概已47%標準他原來生產100萬片繳成47萬片，用800萬片來徵用。」

▲強調混充口罩「防護率99％」高於醫療級口罩 加利老闆：對得起百姓。（圖／東森新聞）

陳時中接著說，顧及國外需要，國內疫情相對趨緩，800萬片不要求他立刻來繳交，不是每天繳交，「讓他隔一段時間才來徵，第一階段本來把6月繳交、延到7月、甚至延到8月，希望大家工作量能不要過度負荷，顧及國外的、我們市場的需要，國外外銷需要，這些事不斷開會討論，尋求廠商體諒各方面需要做出的決定。」

陳時中更說出重話，「（加利老闆）現在不能再用這樣藉口，說所謂工作量或是其他問題，事實上他在市場上也有在販售，不能混淆視聽。」甚至認為老闆對人民防疫心理造成恐慌，「犯法在先，說一些五四三」。

「加利科技有限公司」以陸製非醫用口罩混充實名制口罩，流通於新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區與宜蘭縣，以及少數分配於台北市藥局，因此食藥署呼籲，若民眾買到口罩本體標示「Carry mask」之口罩，可於9月4日起至9月11日，於販售實名制口罩之藥局或衛生所進行換貨。

▼民眾若買到「Carry mask口罩」可至藥局或衛生所進行換貨。（圖／記者許立昕攝）