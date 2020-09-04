　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜訪視肉品加工廠。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市長侯友宜訪視肉品加工廠。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者蔡文鈴／新北報導

美豬開放議題爭議不斷，政府提出相關配套，業者需標示清楚肉品來源。對此，新北市長侯友宜4日受訪表示，未來會出動消保官全力稽查，要求業者落實規定，辦法確保市民的健康。

侯友宜今參觀位在中和的豬肉加工廠，檢視品管作業，在美豬開放之際，業者向侯友宜表示，只要不是台豬進來，在風味第二關的管理上他們很快就可以分辨出來牠是台豬跟美豬，所以除了第一道來源的溯源上要管理好，第二道在肉品加工廠要用風味管理以及用抽樣管理的方式，來確保牠是台豬的品質而且口味不會變，所以他們既有競爭力非常有信心，可以接受挑戰。

而針對外界擔心貢丸或是其他豬肉加工製品可能發生混用美豬的狀況，侯友宜表示，未來在整個散裝的豬肉加工品應該嚴格落實去溯源，要落實產地標示，到了消費者這個末端也要不斷的要去抽檢。

侯友宜強調，落實產地標示以及管理的工作，才是現階段面對散裝的豬肉加工品最大的挑戰，這個部分新北市有很多小吃還有傳統市場目前都沒有標示豬肉加工品的產地，未來會會出動消保官，衛生局稽查科全力的查察，才有辦法確保市民的健康。

此外，侯友宜被問到是否參國民黨要發起的食安公投？他表示，為國人的健康把關這是每個人應盡的責任，只要有利於健康的守護都會樂觀其成，任何能夠為健康做到萬無一失的方向，都會給予支持的態度。

▲▼新北市長侯友宜訪視肉品加工廠。（圖／新北市經發局提供）

▲▼新北市長侯友宜訪視肉品加工廠。（圖／新北市經發局提供）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
總統府驚見「最美女憲兵」！　渾圓形狀撐爆制服
子涵一側身「半顆球全掉出來！」　Sandy急伸手幫拉衣
快訊／南投4歲女童遭虐殺埋屍　生母及男友遭羈押禁見
獨／女兒被霸凌綁繩倒樓梯間亡　 「爸媽控親家母殺人」婆婆回應
買到陸製口罩可退現金！她「退4盒換1千」倒賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

王金平代表國民黨參加海峽論壇　江啟臣考量兩件事 「陸委會警告」

蔡英文駁美豬牛「交換說」　柯文哲反問：如何對國人交代？

新北淪為「加利重災區」　侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊

影／議員改編金曲《是妳變了嗎》諷蔡英文：曾經相信妳的人好傻

賀吉普談捷克「一中原則」：我們有詮釋的權利　也能決定跟誰見面

加利老闆喊「快把我踢出國家隊」　陳其邁：我對他非常不以為然

蔡英文怒斥「不可原諒」　加利把國民曝露在疫病風險中　

「小小缺失改善就好」　柯文哲看加利風波：口罩國家隊是台灣榮耀

影／蔡英文提告「論文門」滿週年卻冷處理　賀德芬：背著罪活過這一年

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

國家隊口罩混337萬多片安徽製　產線撐不住！加利老闆：不後悔

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

王金平代表國民黨參加海峽論壇　江啟臣考量兩件事 「陸委會警告」

蔡英文駁美豬牛「交換說」　柯文哲反問：如何對國人交代？

新北淪為「加利重災區」　侯友宜要求中央清查所有口罩國家隊

影／議員改編金曲《是妳變了嗎》諷蔡英文：曾經相信妳的人好傻

賀吉普談捷克「一中原則」：我們有詮釋的權利　也能決定跟誰見面

加利老闆喊「快把我踢出國家隊」　陳其邁：我對他非常不以為然

蔡英文怒斥「不可原諒」　加利把國民曝露在疫病風險中　

「小小缺失改善就好」　柯文哲看加利風波：口罩國家隊是台灣榮耀

影／蔡英文提告「論文門」滿週年卻冷處理　賀德芬：背著罪活過這一年

衝吃了！辻利茶舗忠孝店9/25熄燈　連5天人氣抹茶甜品「買1送1」

美女網軍對他愛不完　警阻匯款他稱已賺300萬...立馬領不出頓悟

誰說不敢拖超跑！「千萬麥拉倫」違停照拖　73秒KO網爽爆：舒服

BTS空降告示牌冠軍　粉絲功勞大！「兩關鍵原因」攻破美國市場

LIVE／實名制口罩混大陸製　指揮中心14:00最新說明

快訊／那個男人回來了！連千毅復出「記者會見」　上千網友刷爆讚

中職／樂天桃猿選秀談好8人　只剩首輪馬傑森

爸不給養貓！女童做PPT列優點　2.1萬人助喵皇入厝...連微軟都被征服

她在立委服務處遭強吻襲胸...逃門口被拉回硬上　他有臉這樣說...

美國現有房屋7月交易量上升6％　經濟學家預期未來一年半需求強勁

政治熱門新聞

陳其邁盤整韓國瑜政策4大問題　避免耗費都將取消

加利想退國家隊　經濟部：有被徵用義務

快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

致敬93軍人節！韓國瑜曝光「有毛阿兵哥照」

快訊／蔡英文：絕不讓陸製口罩影響國家隊奉獻　一定依法開罰

加利「快把我踢出國家隊」　陳其邁：不以為然！

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

林淑芬：有沒有其他口罩公司混充實名制？

洪鴻鈞入祀忠烈殿　93歲母：把兒子送給國家了

蘇貞昌斥加利根本「詐欺」：有狀況不講　被查到才哀哀叫

綠機密民調曝光　讓高層安心一半

北市首座自由車公路賽練習場啟用

加利遭查進口「中國口罩」　綠委疑：2019年是真MIT？

國民黨負債2.7億　小編快領不到薪水

更多熱門

相關新聞

總統駁交換說　柯文哲：如何交代？

總統駁交換說　柯文哲：如何交代？

政府突然宣布開放美國豬、牛進口，讓台美「交換說」鬧得沸沸揚揚，總統蔡英文日前反駁沒有所謂的交換；台北市長柯文哲4日反問，如果什麼都沒有換到，如何對國人交代？

美豬殘留容許量今晚公布？陳時中回應

美豬殘留容許量今晚公布？陳時中回應

新北淪加利重災區　侯要全數清查

新北淪加利重災區　侯要全數清查

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

陳佩琪嗆阿中辛酸　要有行醫風骨

陳時中：餐廳「豬油」也須標產地

陳時中：餐廳「豬油」也須標產地

關鍵字：

美豬侯友宜

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

台南男「才剛來2發」房門秒打開

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

美股暴跌　科技股3月以來最大跌幅

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面