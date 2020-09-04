憂豬肉加工品混美豬　侯友宜：出動消保官全力稽查

▲新北市長侯友宜訪視肉品加工廠。（圖／新北市經發局提供，下同）



記者蔡文鈴／新北報導

美豬開放議題爭議不斷，政府提出相關配套，業者需標示清楚肉品來源。對此，新北市長侯友宜4日受訪表示，未來會出動消保官全力稽查，要求業者落實規定，辦法確保市民的健康。

侯友宜今參觀位在中和的豬肉加工廠，檢視品管作業，在美豬開放之際，業者向侯友宜表示，只要不是台豬進來，在風味第二關的管理上他們很快就可以分辨出來牠是台豬跟美豬，所以除了第一道來源的溯源上要管理好，第二道在肉品加工廠要用風味管理以及用抽樣管理的方式，來確保牠是台豬的品質而且口味不會變，所以他們既有競爭力非常有信心，可以接受挑戰。

而針對外界擔心貢丸或是其他豬肉加工製品可能發生混用美豬的狀況，侯友宜表示，未來在整個散裝的豬肉加工品應該嚴格落實去溯源，要落實產地標示，到了消費者這個末端也要不斷的要去抽檢。

侯友宜強調，落實產地標示以及管理的工作，才是現階段面對散裝的豬肉加工品最大的挑戰，這個部分新北市有很多小吃還有傳統市場目前都沒有標示豬肉加工品的產地，未來會會出動消保官，衛生局稽查科全力的查察，才有辦法確保市民的健康。

此外，侯友宜被問到是否參國民黨要發起的食安公投？他表示，為國人的健康把關這是每個人應盡的責任，只要有利於健康的守護都會樂觀其成，任何能夠為健康做到萬無一失的方向，都會給予支持的態度。