3 款 Apple 新品搶先 iPhone 12 上市？　最快可望下周上架

▲蘋果秋季新品傳於下周在官網搶先 iPhone 12 上架，圖為 iPad Air 4 渲染圖。（圖／取自instagram／apple_idesigner）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果秋季新品發表會究竟會在何時，目前官方都還沒有確切說法，不過根據爆料達人指出，新一代的 Apple Watch、iPad 以及新產品 AirPods Studio 將會在下周搶先 iPhone 12 亮相。

爆料達人 @Jon Prosser 在個人推特預告，在美國時間9月8日上午9點至12點，蘋果將會有非常有趣的東西出現。依照他先前的預測，暗指新一代的 Apple Watch Series 6 與新一代的 iPad，可能會直接在官網上架。

Jon Prosser 曾好幾次對於蘋果新產品的發布日期做出準確預測，他在8月時就曾釋出蘋果今年秋季新品發布的日期，包括 iPhone 12 基本款會在10月12日發布，10月19日出貨，高階旗艦款 iPhone 12 Pro 系列則會在11月上市。

另外，爆料人士 @Komiya 先前指出，蘋果本季將推出的頭戴式設備新品「AirPods Studio」，主打更強大的音質，也同樣具備降噪功能，且這次不只有白色，還會有新色太空灰可以選擇，由於耳罩面積更大了，推測它將會有更多的操作手勢。

Komiya 預計 AirPods Studio 的價位落在349美元（約新台幣10,290元），較 AirPods Pro 還貴出許多，估計台灣上市後可能接近12,000元。Komiya 認為，AirPods Studio 最快會在下週發表，但正式上市時間可能會延到10月。

果粉們對於蘋果今年的新產品都有高度期待，而種種發布日期的爆料更傳得沸沸揚揚，然而除了蘋果財務長在7月底親自證實今年 iPhone 會延後發布之外，各種新品的發布日期傳聞目前都尚未獲得蘋果官方證實。

＃ 對面的女孩看過來～～

►蘋果秋季 6 樣新品！ 含 iPhone 12 全購齊 果粉恐失血破 8 萬

►iPad Air 4 說明書流出！ 洩漏超大螢幕與側邊 Touch ID 設計



►iPad Air 4 渲染圖曝光！ 超美機身搭配超大螢幕占比來了