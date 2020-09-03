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2020手機「電力續航 Top 5」排行出爐！　三星、蘋果竟均未奪冠

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲調整一些手機設定能有效延長電池續航時間。（圖／Pixabay）

▲各家手機都不斷擴增電量及續航力。（圖／Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

手機能為我們做的事越來越多，人們也更關注手機的電量跟續航力。在螢幕更新率60Hz的條件下，外媒《PhoneArena》從三個方面評測中高階旗艦機的電池性能，蘋果、三星皆上榜，不過冠軍卻另有他「牌」。

＃5　iPhone 11 Pro Max

▲iPhone 11 Pro夜幕綠外觀動眼看與原廠透明保護殼實測 。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPhone 11 Pro Max。（圖／記者洪聖壹攝）

．網路瀏覽：12 小時 53 分
．影片瀏覽：8 小時 58 分
．3D遊戲：7 小時 30 分

多年來 iPhone 的電池壽命充其量只算是平均水平，對於電量的追求似乎也沒有太高的興致。如iPhone 11 Pro Max 的電量是有史以來最大的，容量接近4,000mAh。不過，iPhone 具備有效的 iOS 電源管理系統，與 11 Pro Max 結合仍提供出色的電池性能。

＃4　Galaxy S20+、Galaxy S20

▲Galaxy S20,Galaxy S20+,Galaxy S20 +。（圖／三星官網）

▲Galaxy S20 及 Galaxy S20+。（圖／三星官網）

．網路瀏覽：S20+ 為 12 小時 40 分　/　S20 為 12 小時 12 分
．影片瀏覽：S20+ 為 9 小時 53 分　/　S20 為 10 小時 20 分
．3D遊戲：S20+ 為 8 小時 26 分　/　S20 為 7 小時 43 分

Galaxy S20 系列具備相當大的電量，與 iPhone 形成鮮明對比，Galaxy S20 系列是在觀看影片串流時可以撐最久的手機之一，相當適合喜歡觀看串流影片的用戶。

＃3　OnePlus 8

▲OnePlus 8。（圖／取自PhoneArena）

▲OnePlus 8。（圖／取自PhoneArena）

．網路瀏覽：12 小時 15 分
．影片瀏覽：9 小時 37 分
．3D遊戲：10 小時 16 分

OnePlus 8 是搭載Snapdragon 865，在這篇排行評測中比其他手機都更便宜，並有高達4300mAh的電量，無論用戶用來觀看影片還是玩遊戲，都具有均衡且持久的性能。

＃2　Galaxy S20 Ultra

▲▼Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Galaxy S20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）

．網路瀏覽：12 小時 23 分
．影片瀏覽：10 小時 30 分
．3D遊戲：9 小時 12 分

Galaxy S20 Ultra 堪稱是今年擁有最大電池的旗艦手機，電量高達5,000mAh，它在各個測試方面的分數都很高，尤其在使用網路瀏覽方面，出色的表現幾乎勝過所有手機。

＃1　小米Mi 10 Pro

▲小米Mi 10 Pro。（圖／取自PhoneArena）

▲小米 Mi 10 Pro。（圖／取自PhoneArena）

．網路瀏覽：14小時12分鐘
．影片瀏覽：11小時30分鐘
．3D遊戲：10小時

2020年續航力最強的旗艦手機是小米的 Mi 10 Pro，過去幾年中，小米已在全球大舉拓展，儘管仍未在美國進行銷售，但擁有 Mi 10 Pro 的用戶都會相當驚嘆它的電池效能。Mi 10 Pro 配備4,500mAh的電池，搭載高效能的Snapdragon 865處理器，且有MIUI系統的電源管理功能，擁有非常出色的電池性能。

總體來說，即便現在的手機不斷地擴展電池的最大電量，但用戶若想讓手機電池維持在良好的狀態，就必須有正常的使用習慣和充電習慣。

＃ 對面的女孩看過來～～

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