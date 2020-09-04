AirTags 將與第一波 iPhone 12 共同亮相！　可望於10月發布

記者謝仁傑／綜合報導

謠傳已久的蘋果藍牙追踪設備「AirTags」，用來與錢包或鑰匙之類的配件相連，在遺失的時候可以透過應用程式「Find My」來找到它們。日媒《Mac Otakara》指出，蘋果10月的發布會中，不但會推出 iPhone 12，還會推出 Apple Watch Series 6 和 AirTags。

自從2019年初以來，各種 iOS 版本中看到它們的踪跡，根據 iOS 中的圖片顯示，AirTags 可能有內建藍牙和超寬頻支援的小型圓形標籤，用於追踪遺失的物品。值得一提的是傳聞中的超寬頻支援，它比一般藍牙具有更高的定位精確度。

用戶可在 iPhone、iPad 和 Mac 上的應用 Find My 中，找到遺失的東西；例如用戶在沙發上的丟失了鑰匙，iOS設備可以將用戶引導到正確位置，甚至可以在小孩子身上放一個，避免小孩走丟。‌AirTags‌ 也會在用戶接近時發出聲音，使尋找的過程更容易。

目前關於 AirTags 該如何附著在物品上，仍沒有具體的資訊，不過推測應該具備防水功能，而在電池方面，有傳出 AirTags 可能配備CR2032電池，或者可能與 Apple Watch 共享充電座。