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新的 Apple TV 遙控器將升級！增加「Find My」　可望於2021年上市

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▲Apple TV。（圖／取自THE VERGE）

▲Apple TV。（圖／取自THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

iOS 的代碼中一直藏有新一代 Apple TV 硬體更新的證據，據彭博社報導，新一代 Apple TV 將搭載更快的晶片，以提高遊​​戲性能，不過可能要等到2021年才會上市了。

根據外媒報導，蘋果可能為新的 Apple TV 遙控器增添「Find My」的功能，就像是 iPhone 或 iPad 丟失了一樣，若忘記遙控器放在哪，用戶可以直接透過該程式來找到它。

此外，當前的 Apple TV 遙控器讓大家相當詬病，自2015年Siri Remote首次亮相以來，許多用戶一直要求遙控器更新，相關問題包括觸控板過於靈活且難以控制，尤其是執行15秒快轉之類的手勢，而觸控板也很常無意間擾亂用戶的觀看體驗。

蘋果針對Siri Remote在技術上進行修改，2017年主頁按鈕周圍增加了一個陀螺儀和一個凸起的白環，不過顯然很多用戶都希望能做出更大的改變，屆時蘋果會不會再多增加一些設計，以改善觀看體驗，有待持續追蹤。

據報導，Apple TV 和 HomePod 使用相同的軟體，這似乎反映了蘋果已將 HomePod 和 Apple TV 的團隊合併，未來會朝向更廣泛的智慧家居計劃。

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