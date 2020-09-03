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想賣二手iPhone 11盡快！調查機構：新機推出後　二手價恐砍半

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▲iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，甚至擠下長期盤據首位的iPhone8。（圖／路透）

▲Music Magpie指出，iPhone 12推出後，不支援5G的機款折舊速度將更快。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

iPhone 12（暫稱）最快有機會在本月亮相，英國知名二手商品網站Music Magpie建議用戶，盡快售出手中的iPhone 11，因為在iPhone 12推出後，用戶對5G型號的需求將有所提升，轉售價格恐砍半。

Music Magpie表示，iPhone的轉售價格通常會遵循相當的模式：新機購入後即會大幅貶值，接著進入穩定期直到新一代機款推出。以iPhone 11 Pro為例，其二手價格在推出首月的即較新機下滑40%，但直到現在此貶值幅度仍沒有太大的變化，穩定維持在35%左右。

新版iPhone推出的一個月內，舊款型號價格平均將再有11%的降幅，3個月後再擴大至17%。但隨著蘋果今年有望推出支援5G連網的iPhone機款，舊機款的折舊率可能會更甚以往。

Music Magpie行銷長Liam Howley指出，正如以往那樣，蘋果手機較其他品牌手機更為保值，但隨著新機發布，其價格仍有可能急劇下跌。「今年的新機可能會導致部支援5G的舊型號折舊速度更快。」他建議，任何想要買新機的用戶都應盡快脫手舊機，以確保賣在最好的價格。

不過即便如此，iPhone仍是保值的最佳選擇，在推出後的12個月內平均將折價43%，24個月後則折價61%。最不保值的機款則是華為，新機推出的第一年售價即下滑74%，第二年則會下跌88%。

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