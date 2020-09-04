加強姊妹市關係！　台北、布拉格夥伴關係聲明全文曝光





▲柯文哲與布拉格市長賀吉普聯合記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲與捷克布拉格市長賀吉普於1月13日簽訂姊妹市協定，為進一步加強姊妹市關係，柯文哲與賀吉普4日會晤時，決定尋求更多交流和合作措施，分別包括「共同協助抗疫」、「動物保育合作」、「教育文化交流」、「觀光旅遊合作」、「智慧創新合作」。

【台北—布拉格夥伴關係聯合聲明全文】

共同協助抗疫：為共同對抗新冠肺炎疫情，台北與布拉格將分享最佳做法與可用資源，合作進行相關抗疫措施；台北並將捐贈10萬800片醫療口罩供布拉格抗疫使用，布拉格敬表謝意。

動物保育合作：依據台北市立動物園與布拉格市立動物園本年1月13日簽訂之合作備忘錄，台北動物園將依專頁考量，配選兩隻穿山甲並運送至布拉格參加借殖計畫，布拉格動物園將完成穿山甲展示場之修繕施作以及派員赴台北學習穿山甲照養技術；雙方另需合作申辦穿山甲輸出入所涉CITES許可及檢疫條件等文件。此外，布拉格欣聞該市2018年調度至台北之馬來膜即將產子，彰顯兩市馬來膜繁殖合作成果。

教育文化交流：台北與布拉格將鼓勵所轄各級學校進行各項學生交換，教育旅行等合作計畫，台北另將提供布拉格學生至台北學習中文獎學金。此外，兩市也將促進有關音樂藝術文化之個人和團體之互訪、交流與合作計畫，包括台北市立國樂團和布拉格愛樂訂於2021年秋天進行相互訪演。

觀光旅遊合作：依據台北市與布拉格市本年1月13日簽訂之合作備忘錄，兩市將加強觀光旅遊方面的交流與合作事項。兩市將就後疫情時代如何協助觀光旅遊與會展產業振興及轉型，分享相關資訊與做法，並期待兩市早日恢復並加強觀光旅遊之交流與合作。

智慧創新合作：台北與布拉格均致力於智慧城市和新創產業的相關發展，台北感謝布拉格參與台北智慧城市高峰會線上會議，布拉格並將在新冠肺炎疫情獲得控制後持續參與相關活動；台北也邀請布拉格參加台北發起之「全球智慧城市聯盟」及台北國際新創展。

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▲台北市長柯文哲與布拉格市長賀吉普。（圖／台北市政府提供）