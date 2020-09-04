LIVE／柯文哲與賀吉普會面　談台北、布拉格城市交流

記者袁茵／台北報導

布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）隨捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於8月30日展開為期7天的訪問。賀吉普到了9月4日訪台最後一天，與台北市長柯文哲於遠企飯店會晤，談論城市交流議題，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

柯文哲於今年1月12日啟程赴歐參訪，並於台北時間1月13日和賀瑞普簽署締結為姊妹市，成功推廣台北市城市外交。當時柯文哲在臉書上提到，歡迎賀吉普一定要再來台灣，「今天這個簽約典禮，不是結束，而是雙方更緊密交流的開始。」

布拉格與台北市締結姐妹市，立刻引發中國大陸上海市不滿，1月14日發出上海市解除跟布拉格友城關係聲明，並且表達強烈譴責和抗議。

6月9日，捷克參議院議長韋德齊正式宣布，將於8月30日至9月5日訪問台灣。立法院長游錫堃透露，自己在6月3日正式致函邀請維特齊率團來台訪問，對韋德齊堅持與自由民主站在同一陣線，向全世界宣示捷克的獨立自主，如此勇氣深感敬佩，並誠摯歡迎。

面對與他不同政黨的維特齊將訪台，賀吉普於8月12日在臉書表示，自己已經接受對方的邀請，將要一同訪問台灣，相信此行「對大家都有益處」。值得關注的是，賀吉普的貼文還附上捷克與中華民國的國旗，以及兩個代表「讚」的小貼圖。

而賀吉普也於8月30日隨著韋德齊一同來台，展開為期7天的訪問，8月31日還在台北市副市長黃珊珊的陪同下，參訪台北市立動物園，看看他心中最喜歡動物穿山甲。





▲捷克首都布拉格市長賀吉普、台北市長柯文哲。（圖／翻攝臉書、ETtoday資料照）

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