「我是台灣人」金句印成T恤…詢問度爆表！　捷克網站發文致謝

▲「我是台灣人」T恤詢問度爆表。（圖／翻攝自Facebook／Politikunatriku.cz）



文／中央社

捷克參議院議長維特齊一句「我是台灣人」引發熱烈迴響，捷克網站以此金句設計T恤販售，許多台灣民眾紛紛上網洽詢，該網站特別發文致謝，並強調正全力設法寄送。

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）1日在立法院演說，演講最後提到美國前總統甘迺迪1963年在一場歷史性演講，以德文說出「我是柏林人」，傳達反對集權壓迫、支持所有追求自由的努力。

維特齊當時說：「請容許我以同樣的方式，向台灣人民表示支持。」他接著用中文說出「我是台灣人」，讓朝野立委報以熱烈掌聲，也引發全民關注。

販售多款傳達政治理念T恤的捷克網站politikunatriku.cz，近日開賣以捷克文及英文拼音傳達「我是台灣人」的T恤，售價220捷克克朗（約新台幣290元），有黑、白兩色可供選擇。

Wo shi Taiwan ren! nová trička na https://www.politikunatriku.cz/trika/jsem-tchajwanec/ 由 Politikunatriku.cz 發佈於 2020年9月2日 星期三

消息昨天經中央社披露之後，不少民眾表達訂購意願，該網站特別發文回應台灣民眾的熱情。

網站文中開頭寫道「親愛的台灣朋友」，接著表示他們很高興大家對他們的產品感興趣，並稱他們是捷克的小型公司，專門生產針對捷克政治活動的產品，因此他們從未料到會像這樣吸引國外顧客的興趣。

文中說：「我們收到很多來自台灣的訂單詢問，但運費非常高，且我們的付款方式不適合國際支付。此刻我們正盡全力找出最佳方式，設法將產品送到你們的國家。」他們還說會持續公布進度。

網站最後也說，讀到來自台灣民眾的訊息，他們感到十分窩心，也非常感謝大家的支持。