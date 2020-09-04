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辦公室掛有榮譽市民證書　賀吉普：我是台北市民！

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記者陳家祥／台北報導

捷克首都布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）也隨捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）帶領的參訪團訪台；而去年才與台北市締結姊妹市，賀吉普此行也特別規劃行程拜會台北市長柯文哲。在4日的媒體見面會上，賀吉普特別致敬韋德齊的「我是台灣人」宣言，稱自己是台北市榮譽市民，且還掛在辦公室裡，「所以我今天站出來跟大家說『我是台北市民』，這不僅是個宣言，還是個事實」。

▲▼捷克參議院議長韋德齊參訪團,布拉格市長賀吉普。（圖／記者李毓康攝）

▲捷克參議院議長韋德齊參訪團，布拉格市長賀吉普。（圖／記者李毓康攝）

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